Chivas volvió a la senda del triunfo de gran manera después de golear 0-3 al Atlético de San Luis, en un partido en el que Gabriel Milito volvió a mostrar que cuenta con variantes para modificar la dinámica del equipo y en el que varios jugadores dieron su mejor versión. El Rebaño Sagrado ya piensa en su próximo compromiso ante Pumas, pero mientras el cuadro rojiblanco busca seguir creciendo en eltema rob Apertura 2026, también continúan llegando ofertas por sus futbolistas, con Roberto Alvarado como uno de los nombres que más interés despierta.

Roberto Alvarado toma decisión final y rechaza al Spartak de Moscú para quedarse en Chivas

De acuerdo con información de Diego Ivey en ESPN, Chivas recibió una oferta cercana a los 8 millones de dólares por Roberto Alvarado procedente del Spartak de Moscú, pero la directiva tapatía decidió rechazarla. A esto se suma que la propuesta tampoco habría resultado atractiva para el propio futbolista, quien se encuentra cómodo junto a su familia en Guadalajara después de varios años completamente adaptado a la ciudad. Además, la ausencia de torneos europeos en Rusia sería otro factor que pesa en la decisión del jugador, por lo que todo apunta a que Alvarado continuará defendiendo la camiseta rojiblanca.

A Roberto Alvarado no le interesa ir a jugar a Rusia.

Jair Pereira confiesa que Amaury Vergara no fichó a grandes estrellas para sanear económicamente a su empresa

Jair Pereira también reveló detalles de una conversación que sostuvo con Amaury Vergara durante una cena, en la que el propietario de Chivas le explicó por qué decidió no realizar grandes fichajes como los que acostumbraba hacer su padre, Jorge Vergara. El exdefensor rojiblanco contó que Amaury era consciente de las críticas que recibiría por no traer refuerzos, pero le confesó que en ese momento el club no tenía la capacidad económica para realizar ese tipo de operaciones. La prioridad, según relató Pereira, era sanear financieramente la empresa y asumir el riesgo de mantener esa postura, aun sabiendo que la decisión generaría cuestionamientos de la afición y de la prensa.

Henry Martín, capitán del América, envía mensaje a Chivas para calentar el Clásico Nacional

Henry Martín ya comenzó a ponerle sabor a sus próximos Clásicos, entre ellos el Nacional contra Chivas. Después de la derrota del América ante León en la Leagues Cup, el capitán azulcrema recordó que los antecedentes dejan de importar cuando llega un partido de esta magnitud, pues aseguró que el equipo tendrá por delante dos encuentros en los que únicamente contará lo que hagan sobre el terreno de juego. El delantero destacó que serán dos clásicos y que todos conocen lo que está en juego, pero sobre todo el orgullo de los equipos y de sus respectivas aficiones, dejando claro que el enfrentamiento contra Chivas tendrán un significado especial.

Henry Martín calentó el Clásico Nacional.

Armando González juega este martes de nuevo ante el Volos, pero ahora en Copa

Después de la desafortunada lesión de Ayoub El Kaabi, Armando González parece estar llamado a convertirse en el delantero titular del Olympiacos y tendrá una nueva oportunidad de demostrarlo este martes. El conjunto de José Luis Mendilibar vuelve a enfrentarse al Volos, apenas unos días después del partido de Liga en el que la Hormiga ingresó tras la lesión de su compañero. El encuentro entre Olympiacos y Volos se disputará el 8 de septiembre a las 12:45 p. m. del Centro de México, correspondiente a la Jornada 2 de la Copa de Grecia, en el Estadio Georgios Karaiskakis, en un partido en el que el canterano rojiblanco apunta a ser titular.

Sergio Aguayo anota su primer gol en Colombia para la victoria de Deportes Tolima ante Llaneros

Por último, Sergio Aguayo fue el héroe de Deportes Tolima este lunes en su visita a Llaneros por la Liga Dimayor de Colombia. El todavía jugador de Chivas ingresó de cambio y apenas siete minutos después encontró el fondo de las redes para marcar, al minuto 65, el gol que le dio la victoria a su equipo y su primer tanto desde que juega en Colombia. Aguayo continúa así con su proceso fuera del Rebaño Sagrado, sumando minutos y confianza en una aventura que podría ser importante para su desarrollo de cara al futuro.