Chivas vive un enorme momento de la mano de Gabriel Milito en la dirección técnica. Sin embargo, confirmaron por qué años atrás Amaury Vergara no realizaba grandes inversiones.

Una de las grandes críticas que recibió Amaury Vergara en los últimos años es que no invertía en grandes refuerzos. A pesar de que esta tendencia cambió, Jair Pereira reveló una conversación privada con el patrón del Guadalajara al señalar que le dijo que no lo hacía fichajes bombas porque tenía que sanear a la empresa y que su proyecto era confiar en los jugadores que comenzaban a surgir en las fuerzas básicas.

La actualidad del Rebaño Sagrado está muy lejos de lo vivido con Fernando Hierro ya que Alejandro Manzo y Javier Mier delinearon un proyecto deportivo con la incorporación de ciertas piezas que marquen la diferencia. Con ellos como principales responsables ficharon a Gabriel Milito y a nueve jugadores que además de ser excelentes profesionales son un aficionado más del conjunto rojiblanco.

Esta realidad era muy distinta a la que se vivía hace unos años en las Chivas de Amaury Vergara debido a que no llegaban grandes refuerzos y solamente se estuvo cerca de campeonar con un Clausura 2023 de Veljko Paunovic. En medio de este panorama, Jair Pereira reveló en Fox Sports que el propio Vergara le confesó por qué no quería fichar a grandes jugadores.

Amaury Vergara no quería invertir en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Un día platicando con él en una cena él me decía que cómo veía yo esa parte del equipo. Él siempre ha sido muy receptivo de la gente que le rodea un poco y me decía que él era muy criticado porque no había traído refuerzos como lo hacía su padre, que en paz descanse don Jorge Vergara, y me dice: ‘Es momento. Y me vale y sé que toda la gente va a venir a tirarme de atrás y me va a venir la prensa a tirar de atrás porque no estoy trayendo refuerzos, pero hoy no puedo y no tengo la economía para poder traer grandes refuerzos y me vale porque estoy saneando la empresa’. Y de pronto dice: ‘me la voy a aventar, me la voy a aventar’”, reveló el exjugador rojiblanco.

Y agregó: “O sea dijo: ‘Voy a invertir y voy a intentar de hacer en cuestión de mis fuerzas básicas y voy a intentar pelear y tratar de sacar jóvenes de cantera. Yo sé que la gente está ávida de que traiga un refuerzo que sea bomba que sea como lo hacía mi padre, pero hoy no lo puedo hacer porque ir en contra de esa parte de la empresa y hoy le voy a dar la confianza a los chavos y me va a tomar tiempo me va a tomar tiempo’”.

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¿Cómo saneó Amaury Vergara a Chivas?

Uno de los principales cambios de Chivas en el último tiempo fue haber finalizado el contrato con Televisa para mantener uno exclusivo con Amazon Prime por más de 20 millones de dólares al año. A su vez, todo indica que un futuro la reconocida plataforma se haría de los derechos televisivos en Estados Unidos cuando termine su vínculo con Telemundo.

A este enorme cambio hay que agregar que el Guadalajara cambió de patrocinador de su indumentaria ya que desde el Apertura 2026 es vestido por Nike. A su vez, mantiene acuerdo con MG, Caliente y Nutri.