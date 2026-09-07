Tapatío pasó vergüenza ante Leones Negros. Sin embargo, los dirigidos por Pepe Meléndez dejaron evidencia de por qué Gabriel Milito tomó ciertas decisiones en el primer equipo de Chivas para el Apertura 2026.

En el Estadio Akron, Tapatío volvió a ser local y fue claramente superado por Leones Negros en la jornada siete del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. A pesar de la derrota ante los Melenudos, Juan Sebastián Liceaga dejó en evidencia que el principal factor por el que es tenido en cuenta por Gabriel Milito sobre Eduardo García es por su juego de pies.

Al igual que ante Mineros de Zacatecas, Pepe Meléndez pudo tener en consideración a varios jugadores que no fueron utilizados por el timonel del Guadalajara frente a Atlético de San Luis. Al portero hay que sumar que incluyó de titulares a Ángel Chávez, Samir Inda y Jesús Hernández.

Es un hecho que el timonel de Tapatío está alineado al estilo de juego de Gabriel Milito en Chivas debido a que decidió jugar con línea de tres en el fondo y con la premisa de siempre intentar salir jugando con el balón. En otras palabras, se ataca y se defiende con el balón, por lo que es necesario tener un portero que no tema hacerse cargo del balón cuando le llega y, ante la presión del rival, jugar rápido para darle fluidez a la circulación.

Sebastián Liceaga atajó un penal ante Leones Negros. (Foto: IMAGO7)

Contra Leones Negros, los Cabritos rozaron el papelón debido a que poco pudieron hacer para dañar la portería de Oziel Cantú. Sin embargo, los 90 minutos dejaron en evidencia que Sebastián Liceaga es considerado el tercer portero para Milito ya que además de atajar sabe y no tiene miedo a tocar el balón con la presión del rival encima.

Por si quedaba alguna duda, ese es el factor por el que Gabriel Milito decidió cortar a Eduardo García del primer equipo. La semana pasada ante Alebrijes, el Dragón jugaba con los pies cuando no tenía un delantero presionando y, de ser así, dividía la pelota con un balonazo a la mitad de la cancha. Es un hecho que ambos son buenos porteros, ambos atajaron un penal en sus partidos, pero Liceaga comprendió rápidamente cómo meterse en el engranaje del Guadalajara porque es un jugador que piensa y sabe de qué manera ejecutar.

Imagen generada con CHATGPT.

Jesús Hernández y Carlos Hernández tendrán oportunidad con Gabriel Milito

El encuentro ante Leones Negros deja poco para destacar, debido a que Tapatío no fue adversario en el Estadio Akron. Sin embargo, hubo puntos altos que valen la pena destacar debido a que podrían tener proyección en las Chivas de Gabriel Milito.

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En la zona defensiva, Carlos Hernández no solo marcó y recuperó balones, sino que tampoco tuvo dificultades para jugar como stopper por la izquierda. Por otro lado, Jesús Hernández tuvo pocas jugadas de gol, pero su tiro al travesaño llegó por entender en qué lugar del campo de juego ubicarse para recibir y rematar de larga distancia. Sin duda, destellos de dos jugadores que aún deben demostrar.