Anwar Ben Rhouma ha dado de qué hablar hasta en la cuenta oficial del Club, que lo ven como un proyecto a futuro.

Las Fuerzas Básicas de Chivas no han dejado de producir jugadores sumamente talentosos, muchos de los cuales ya están siendo considerados por Gabriel Milito o levantando la mano para que, ante la menor oportunidad, puedan ser tomados en cuenta por el estratega rojiblanco. La cantera del Guadalajara continúa generando opciones para el futuro del primer equipo, especialmente en una posición tan importante como la delantera.

Uno de ellos parece ser Anwar Ben Rhouma, un jugador del que ya hemos hablado varias veces en Rebaño Pasión. El delantero llegó procedente de Mazatlán, donde incluso ya tuvo minutos en Primera División, por lo que en el Guadalajara decidieron apostar por su talento, aunque registrándolo con la Sub-21 para que pueda terminar de formarse y posteriormente regresar al máximo circuito como un futbolista mucho más completo.

Después de que Anwar Ben Rhouma anotara un doblete contra Pachuca la semana pasada para ayudar al Rebaño Sagrado a rescatar un punto, la cuenta oficial de Chivas presumió el gran momento que atraviesa el delantero. Cabe recordar que el atacante suma cuatro goles en apenas cinco partidos del torneo, una marca impresionante que inevitablemente hace pensar que podría dar el salto muy pronto al Tapatío o incluso recibir una nueva oportunidad en Primera División.

Aunque incluso ya tuvo minutos con la filial rojiblanca en Liga de Expansión, todo parece indicar que en Chivas están llevando con calma la carrera de Anwar y no quieren apresurar su llegada al primer equipo, pese a que ya conoce lo que significa jugar en el máximo circuito. Por ahora, el club ha dado prioridad a delanteros que llevan más tiempo formándose dentro de la metodología y el estilo de juego del Guadalajara, esperando que Ben Rhouma continúe con su proceso antes de dar el siguiente paso.

Además, el atacante y sus compañeros de Chivas Sub-21 deben concentrarse en su presente, pues el equipo se encuentra en la parte baja de la tabla a pesar de haber sido campeón apenas el torneo pasado. Esta es una situación que Luis Arce y sus pupilos deberán corregir, ya que, aunque el principal objetivo de las Fuerzas Básicas es nutrir al primer equipo y los títulos son un objetivo secundario, la cantera rojiblanca también debe competir y demostrar partido a partido la grandeza que históricamente la ha caracterizado.

La competencia en la delantera rojiblanca se hará muy intensa en el Clausura 2027

En el presente torneo es muy probable que los delanteros de Chivas se mantengan como hasta ahora, con Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda como las principales opciones y Jesús Hernández como una alternativa más. Sin embargo, para el próximo torneo podría regresar Sergio Aguayo, por lo que, si además se mantiene el buen momento de Anwar Ben Rhouma, Gabriel Milito tendrá un problema muy positivo entre manos: elegir entre varios delanteros jóvenes y talentosos que buscarán convencerlo de que merecen una oportunidad con el primer equipo.