Chivas Femenil se encargará de abrir la Jornada 6 del Apertura 2026 en uno de los partidos más importantes del torneo, pues visitará la segunda casa del Guadalajara, el Estadio Jalisco, para enfrentar al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Las rojiblancas tendrán una cita especial ante una de sus máximas rivales y buscarán aprovechar el escenario para recuperar las buenas sensaciones.

Los últimos resultados, sin embargo, han estado muy lejos de lo esperado para las rojiblancas, pues perdieron dos partidos consecutivos ante Pachuca y Pumas, situación que provocó que cayeran hasta el cuarto lugar del Grupo B. Por ello, será fundamental que el equipo pueda recomponer el camino cuanto antes y qué mejor oportunidad para hacerlo que frente a uno de sus grandes rivales en el futbol mexicano.

Chivas Femenil enfrentará a Atlas por el Apertura 2026.

Y es que Chivas Femenil había comenzado el torneo de gran manera, consiguiendo tres triunfos consecutivos y todos ellos por goleada. Las rojiblancas derrotaron 3-1 tanto a Querétaro como a San Luis, mientras que también consiguieron un contundente 1-4 en su visita al Puebla. Sin embargo, el reciente bache obliga a que Antonio Contreras y sus pupilas salgan a buscar la victoria la noche de este viernes en el Estadio Jalisco.

¿Va por TV abierta el Atlas vs Chivas Femenil del Apertura 2026?

Lamentablemente para quienes esperaban disfrutar del Clásico Tapatío femenil en televisión abierta, el Atlas vs. Chivas Femenil no será transmitido por TV abierta. El encuentro podrá seguirse únicamente a través de Fox One y Tubi, por lo que sí habrá una alternativa gratuita para disfrutar del partido, aunque será mediante streaming y no por una señal de televisión abierta.

Eso sí, en Rebaño Pasión le daremos seguimiento puntual a todas las acciones del Clásico Tapatío Femenil de este viernes, por lo que podrán encontrar en el sitio todos los goles, las jugadas más importantes y toda la polémica que se genere alrededor de un partido marcado por la enorme rivalidad entre Atlas y Chivas.