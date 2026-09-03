Todos los detalles para que no te pierdas el choque entre los dos clubes de Jalisco como parte de las actividades del Circuito Rosa.

Chivas Femenil está viviendo días con la presión al máximo después de hilvanar dos derrotas de manera consecutiva en el Apertura 2026 frente a Pachuca y Pumas, por lo que sería imperdonable un tercer tropiezo y peor aún, frente al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío.

El Guadalajara había registrado un arranque de torneo espectacular con tres triunfos y todos por goleada; sin embargo, el conjunto dirigido por Antonio Contreras ha demostrado un bajón futbolístico, cayendo contra rivales directas del sector B del Circuito Rosa.

Por su parte, las rojinegras vienen con el orgullo herido tras perder por marcador de 6-1 frente al Atlético de San Luis, por lo que su entrenador, Juan Pablo Alfaro, confía en poder registrar un buen resultado frente al chiverío femenil para empezar a escalar peldaños en el grupo.

¿Cómo va Chivas Femenil en el Grupo B de la Liga MX?

¿Cuándo y dónde se jugará el Atlas vs. Chivas Femenil?

El Clásico Tapatío Femenil se llevará a cabo este viernes 4 de septiembre en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 20:06 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Atlas vs. Chivas Femenil?

El partido entre rojiblancas y rojinegras será transmitido por la señal de Tubi y Fox One; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de la página de Rebaño Pasión.