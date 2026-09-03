Chivas Femenil está viviendo días con la presión al máximo después de hilvanar dos derrotas de manera consecutiva en el Apertura 2026 frente a Pachuca y Pumas, por lo que sería imperdonable un tercer tropiezo y peor aún, frente al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío.
El Guadalajara había registrado un arranque de torneo espectacular con tres triunfos y todos por goleada; sin embargo, el conjunto dirigido por Antonio Contreras ha demostrado un bajón futbolístico, cayendo contra rivales directas del sector B del Circuito Rosa.
Por su parte, las rojinegras vienen con el orgullo herido tras perder por marcador de 6-1 frente al Atlético de San Luis, por lo que su entrenador, Juan Pablo Alfaro, confía en poder registrar un buen resultado frente al chiverío femenil para empezar a escalar peldaños en el grupo.
¿Cómo va Chivas Femenil en el Grupo B de la Liga MX?
¿Cuándo y dónde se jugará el Atlas vs. Chivas Femenil?
El Clásico Tapatío Femenil se llevará a cabo este viernes 4 de septiembre en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 20:06 horas, tiempo del centro de México.
¿Cómo ver EN VIVO el Atlas vs. Chivas Femenil?
El partido entre rojiblancas y rojinegras será transmitido por la señal de Tubi y Fox One; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de la página de Rebaño Pasión.