Chivas Femenil enfrenta a Pumas UNAM por la jornada cinco del Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo de Antonio Contreras viene de caer por 3-1 frente a Pachuca, por lo que una victoria esta tarde es clave para mantenerse en la pelea del liderato del Grupo B.
Así fue el gol de Cristina Torres
Así fue el gol de Stephanie Ribeiro
100 partidos para Samantha López
Alineación de Chivas Femenil
Blanca Felix, Natalia Colín, Cristina Ferral, Samantha López, Carolina Jaramillo, Marian Mauleón, Eva González, Joseline Montoya, Gabriela Valenzuela, Jasmine Casárez y Alicai Cervantes.
Alineación de Pumas UNAM
Wendy Toledo, Ana Mendoza, Ximena Ríos, Andrea Pereira, Cristina Torres, Julissa Dávila, Casandra Montero, Priscila Chinchilla, Dorian Hernández, Alejandra Guerrero y Stephanie Ribeiro.
Suplentes de Chivas Femenil
Heidi González, Diana Rodríguez, Damaris Godínez, Mayra Pelayo, Valeria Alvarado, Emma Cordulack, Adriana Iturbide, Denise Castro, Viridiana Salazar y Mia Urbano.
Suplentes de Pumas UNAM
Jashia López, Karen Ramírez, María Sainz, Paola Chavero, Alexa Huerta, Angilan Hix y Emily Gielnik.