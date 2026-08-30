Repasa todos los detalles del próximo juego de Chivas Femenil por el Apertura 2026 ante Atlas.

El Guadalajara no pudo contra Pumas UNAM y ya piensa en el duelo contra Atlas por la jornada seis del Apertura 2026 de la Liga MX. De esta manera, repasamos cómo, cuándo y a qué hora ver EN VIVO el Clásico Tapatío.

El Rebaño Sagrado venía de caer ante Pachuca y necesita volver a sumar para dejar atrás la dura derrota ante el equipo hidalguense. Sin embargo, las dirigidas por Antonio Contreras perdieron contundencia ante las Universitarias en el Estadio Akron.

El próximo rival será un Atlas que viene de recibir una verdadera paliza luego de haber perdido por 6-1 ante Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastra. Sin duda, el próximo juego tendrá una motivación extra para Chivas Femenil debido a que se juega el Clásico Tapatío.

Chivas Femenil no pudo contra Pumas UNAM. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde se jugará el Atlas vs. Chivas Femenil por la jornada 6 del Apertura 2026?

El duelo entre Atlas y Chivas Femenil por la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX se llevará adelante el próximo viernes 4 de septiembre, en el Estadio Jalisco. El partido está pactado para realizarse a las 20:06, hora del Centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas Femenil?

Atlas vs. Chivas Femenil por la jornada 6 del Apertura 2026 se podrá ver en TUBITV y FOX One. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que vaya a suceder con el Guadalajara.