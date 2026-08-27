Este exjugador que se convirtió en referente en los máximos rivales del Guadalajara, fue sincero y explicó la clave del carisma del delantero en el Rebaño.

Armando González consiguió lo que ningún otro canterano había logrado en Chivas desde Chicharito Hernández, convertirse en un ídolo de la afición rojiblanca, en donde Juan Carlos Medina, exjugador del América y del Atlas, destapó de dónde nació el carisma del atacante rojiblanco que recién se marchó a Grecia.

La Hormiga en menos de tres años debutó y se consolidó como el delantero estelar del Guadalajara, anotando un total de 29 goles con la camiseta rojiblanca en Liga MX, Concachampions y Leagues Cup; sin embargo, el Negro no piensa que esa cuota fue lo que hizo que la afición lo idolatrara de inmediato.

Según el canterano de los Zorros y que fue campeón con las Águilas, la clave del carisma de Armando González es su entrega en el terreno de juego, destacando que el juvenil siempre luchaba al máximo por cada pelota, por lo que piensa que la afición del chiverío se sentía bien representada.

“Por qué la gente quiso tanto en tan poco tiempo a la Hormiga. Por lo que transmitía, siempre estaba activo. Ve los partidos, él iba y presionaba todas, peleaba todas.

“Son buenos delanteros, por algo Chivas se fijó en ellos, pero la Hormiga le transmite eso a la gente, que iba por todas, peleaba todos los balones y eso es lo que la gente espera, eso es lo que la gente de Chivas necesita“, declaró el exjugador en el podcast Los Facheros del Futbol.

Los números de la Hormiga en Liga MX con Chivas