Un nuevo reporte destaparía que el Guadalajara percibe más de 20 millones de dólares al año por su convenio con la marca de streaming, lo que derribaría el acuerdo de centralización de derechos de transmisión del futbol mexicano.

La Liga MX se encuentra en búsqueda de implementar nuevos modelos de negocio para seguir incrementando sus ingresos a costa de los clubes que participan en el futbol mexicano; sin embargo, habría un nuevo plan para los derechos de transmisión, en donde Chivas podría resultar perjudicado.

La realidad es que Amaury Vergara ya se opuso al plan del ingreso de un fondo de inversión, por lo que ahora podría volver a enfrentarse a todos los clubes del futbol mexicano debido a que este nuevo proyecto podría ocasionar ganancias millonarias al resto de los clubes, pero pérdidas millonarias al Guadalajara.

El reportero César Huerta, explicó que el chiverío podría aspirar a ganar cerca de 31 millones de dólares al año con el nuevo modelo de negocio que pretende implementar la Liga MX; sin embargo, actualmente gana 40 solamente por derechos de transmisión, además de que ganaría más dinero por los productos del Rebaño que se comercializan en Amazon.

“Al Guadalajara, que gana 40 millones de dólares al año, es el club que más cobra por derechos de tele en toda la Liga. Le puedes igualar los 20 millones de dólares por Telemundo, porque la idea es venderlos a nivel global. El tema es que le puedes igual los 20 de Telemundo, pero: ¿Cómo le compras los derechos para México?

“Amazon Prime paga 20 millones de dólares al año por los derechos de televisión, solamente para México, del Guadalajara en Primera División. Se agregó una lanita ahora que ya pueden pasar al Femenil. Y cualquier producto que se agregue, significa una lanita más.

“El tema es que le puedes ofrecer los 20 millones al Guadalajara, pero no le puedes igualar lo demás. El contrato del Guadalajara con Amazon Prime no es nada más la televisión. Chivas tiene ingresos secundarios, producto de esta alianza. Por cada producto que Amazon coloca de las Chivas, el Guadalajara se gana una lanita (…) El acuerdo entre Chivas y Amazon, no es nada más de 20 millones.

“El acuerdo con Amazon contempla premios bien chingones por obtención de campeonatos, por calificaciones a Liguilla para tener partidos extras, por competencias internacionales, contempla un montón de incentivos que no te los va a dar un fondo de inversión que solo paga por los partidos en televisión“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál es el plan de la Liga MX con los derechos de transmisión?

“Se espera que en los próximos días, presentar el proyecto pulido, detalladito, para ver qué opinan los dueños. ¿Qué se pretende con esta centralización de derechos de televisión? Como no se pudo centralizar todo lo demás y poner todos los huevos en una canasta y que pagara una lana, que se repartiera de forma equitativa que dijeron: saco más dinero por mi parte.

“Apostaron ahora por la centralización de derechos de televisión. Le apuestan a que dentro de estos 8 opositores, que no estuvieron de acuerdo con las últimas decisiones de la Liga, hay algunos que no cobran tanto por la tele. En este país los que cobran muy bien son Chivas y América. Luego cobra, bien a secas, Cruz Azul, pero todos los demás, más o menos“, explicó el comunicador.

Los patrocinadores de Chivas en la actualidad