Karen Tapia es una comunicadora que con su carisma se ganó el cariño de millones de aficionados de Chivas que la observaban en cada partido de local del Rebaño por la señal de Amazon Prime; sin embargo, hace unas semanas confirmó su salida sin dar más explicaciones.

Pese a la inconformidad de un gran sector de la afición del Guadalajara, la reportera se mantuvo en silencio hasta el día de hoy, cuando por fin reveló su nuevo desafío profesional y se trata de ESPN, en donde será conductora de Sportcenter.

A través de las redes sociales de la televisora y de Karen Tapia se confirmó el fichaje de la excomentarista de los duelos de local del chiverío, en donde inclusive debutó este viernes en la pantalla del llamado ‘Líder Mundial’.

¿Quién reemplazó a Karen Tapia en las transmisiones de Chivas?

A partir de este Clausura 2026, la comunicadora deFox Sports, Mónica Arredondo, se sumó a las transmisiones del equipo varonil rojiblanco en Amazon Prime, recordando que ya colaboraba pero solamente en las emisiones de la escuadra femenil.

Dolorosa despedida de la afición de Chivas

“Hoy me despido de las transmisiones de Chivas y Amazon Prime con el corazón lleno y profundamente agradecido por cada mensaje, cada muestra de cariño y el recibimiento tan bonito que siempre me dieron.

“Gracias a ustedes que me leen, me siguen, me escriben y me acompañaron partido a partido. Su apoyo fue una motivación constante para crecer y superarme”, fue parte de lo que escribió en su cuenta de Instagram hace algunas semanas.