Las transmisiones de los partidos de Chivas en el Estadio Akron por la señal de Amazon Prime se han ido posicionando positivamente en el gusto de los aficionados rojiblancos; sin embargo, para este Clausura 2026 se suscitó un cambio en el staff que sorprendió a muchos.

Karen Tapia fue una de las comunicadoras que colaboró fuertemente para que las transmisiones por la empresa de streaming fuera del agrado de muchos aficionados; sin embargo, su contrato terminó y se suscitaron cambios en el panel de narradores y comentaristas.

A partir de este Clausura 2026, la comunicadora Mónica Arredondo que ha colaborado en Fox Sports se integra al equipo de trabajo de Fernando Giaccardi, Enrique Noriega, Carlos Salcido y Paul Delgadillo.

Hay que recordar que Mónica Arredondo ya se había sumado a las transmisiones en Amazon Prime, pero exclusivamente en los duelos de la escuadra de Chivas Femenil, pero ahora se habría integrado de forma definitiva a las emisiones de los duelos de local.

CORTESÍA: INSTAGRAM MÓNICA ARREDONDO

¿Qué fue de Karen Tapias?

La comunicadora confirmó hace algunos días que su vínculo en las transmisiones de local del Guadalajara habían llegado a su fin, agradeciendo el cariño que le mostró la afición durante el año en el que colaboró con la cadena de streaming.

Hay que recordar que desde finales del 2025, la periodista dio a conocer que se sumó a la cadena Tigo Sports, en donde hay presencia en varios países de Centro y Sudamérica.