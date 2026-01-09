Alan Pulido pasó de ser un héroe de la afición de Chivas por sus goles que valieron títulos durante la gestión de Matías Almeyda a ser uno de los villanos más importantes de la directiva rojiblanca por su lamentable actitud en contra del club.

El delantero continúa inmiscuido en la polémica debido a que no entró en planes de la directiva ni del cuerpo técnico para el Clausura 2026, sobre todo porque no estaría haciendo ningún esfuerzo por encontrar un club para continuar su carrera, causando la molestia de los altos mandos del Rebaño.

Sin embargo, Puligol estaría despreocupado por quedar fuera del Guadalajara y lo demostraría constantemente, ya que ahora, a unas horas de que debuten los rojiblancos en la Liga MX, el tamaulipeco fue captado en un centro nocturno de la Perla de Occidente, imagen que fue compartida por el comunicador Jesús Hernández.

“Hay gente que no entiende. Ayer por la noche, a 48 horas del debut, con cero arrepentimiento, cero de buscar a Gabriel Milito. Alan Pulido de joda, Alan Pulido de fiesta en un antro de avenida Patria, zona andares“, reveló el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué Gabriel Milito ya no quiere a Alan Pulido en Chivas?

Alan Pulido arrancó como el delantero titular de Gabriel Milito en el Apertura 2025, pero su baja de juego y sobre todo, su falta de compromiso por su afición a las salidas nocturnas, fueron los factores por los que el argentino perdió la paciencia y decidió cepillarlo en la recta final del torneo y por ende, generó su salida de la institución.