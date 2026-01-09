La Liga MX hizo oficiales los registros de los futbolistas que participarán en el Clausura 2026 en cada equipo, en donde al revisarse la plantilla de Chivas sorprendió que aparecieran nombres como Alan Pulido o Érick Gutiérrez, ocasionando confusión entre los aficionados.

Desde el arranque de la pretemporada, el Guadalajara anunció que varios de sus futbolistas estaban transferibles, por lo que se decidió buscarles acomodo en otras instituciones, entre los que destacaban algunos elementos de renombre dentro del vestidor tapatío.

Sin embargo, la realidad es que la directiva rojiblanca se encuentra obligada a registrarlos por cumplimiento del contrato de cada futbolista, aunque eso no significa que vayan a jugar con la escuadra tapatía en este semestre, al menos así lo confirmó el reportero de As México, César Huerta.

“Todos ellos tienen contrato de Primera División (…) Por tanto, en cumplimiento del contrato, si todavía no les encuentran acomodo en otro club, la obligación contractual es que estén registrados en primera división. Nada los obliga a que jueguen“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

El ejemplo perfecto de esta situación queda reflejada en Teun Wilke, quien también apareció registrado con el Guadalajara para este semestre, pero que tras alcanzar un acuerdo con el Fortaleza de Colombia, desaparecerá su registro en las próximas horas.

¿Quiénes son los otros jugadores registrados que no tienen cabida en Chivas?

El Guadalajara decidió desprenderse de varios jugadores que ya fueron acomodados en otras instituciones como Cade Cowell o Alan Mozo; sin embargo, falta hallarles equipo a elementos como Eduardo García, Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda, Érick Gutiérrez y Alan Pulido.