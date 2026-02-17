El Club Deportivo Guadalajara afrontará la Liguilla del Torneo Clausura 2026 sin la presencia de sus futbolistas convocados a la Selección Mexicana, una situación ya confirmada que obligará a Gabriel Milito a ajustar su plan de trabajo.

La ausencia de piezas importantes representa un reto mayúsculo para el cuerpo técnico, que deberá replantear variantes y tomar decisiones clave de cara a la fase decisiva de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca.

La Fecha 17 marcará el último partido que Chivas cuente con plantel completo, luego de que Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, informara en conferencia de prensa que el TRI iniciará su concentración rumbo al Mundial 2026 a partir del 6 de mayo.

De esta manera, el Rebaño Sagrado disputará su último compromiso con carro completo cuando se mida en el Estadio Akron a los Xolos de Tijuana el próximo sábado 25 de abril.

¿Qué jugadores podría perder Chivas para la Liguilla?

El Club Deportivo Guadalajara podría perder mínimo de dos a tres futbolistas para la Fiesta Grande del futbol mexicano, pues Raúl “Tala” Rangel y Roberto Alvarado ya tienen su boleto seguro al Mundial de 2026.

No obstante, estaría bajo la lupa de Javier Aguirre: Richard Ledezma, Luis Romo, Diego Campillo y Armando González, así que a nuestras Chivas se le viene una Liguilla muy complicada.