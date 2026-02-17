Chivas viene de lograr una importante victoria ante América y se alista para llegar de la mejor manera al encuentro contra Cruz Azul por la jornada siete del Clausura 2026. De cara al duelo en el Estadio Cuauhtémoc, conoce por qué son duda Gilberto Sepúlveda, Ángel Chávez y Jonathan Pérez para Gabriel Milito. A su vez, el técnico argentino tiene a cinco jugadores descartados y uno de ellos es Luis Romo.

No hay dudas de que el Guadalajara viene de realizar un brutal partido ante el conjunto azulcrema luego de haber dominado a gusto en el Estadio Akron. Armando González volvió a anotar a las Águilas y falló varios para que el partido termine con un marcador más abultado.

En medio de este contexto, Chivas no solo se ubica en la primera posición e invicto, sino que además ahora se prepara para tener su primer rival complicado en el Clausura 2026. Se trata de un Cruz Azul que se ubica en la segunda posición con 12 puntos y que viene de derrotar a Tigres por 2-1 en Nuevo León.

Chivas enfrenta a Cruz Azul por el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Para este partido es un hecho que Gabriel Milito tiene a cinco jugadores descartados y solamente Luis Romo no es tenido en cuenta por lesión. A su vez, Leonardo Sepúlveda y Eduardo García no son tenidos en cuenta por nivel futbolístico, mientras que Érick Gutiérrez y Alan Pulido no ingresan en planes por cuestiones disciplinarias.

En cuanto a las dudas solamente hay dos jugadores que integran esta lista debido a que falta ver si tienen el alta futbolístico. Por un lado habrá que ver si Jonathan Pérez es tenido en cuenta, acaba de arribar como el último fichaje del Guadalajara, mientras que en el caso de Gilberto Sepúlveda es porque acaba de recuperarse de una lesión en el tobillo. En el caso de tener en cuenta al Tiba habrá que ver qué sucederá con Ángel Chávez, quien venía reemplazando al defensa.

¿A qué hora se juega Cruz Azul vs. Chivas?

El encuentro entre Cruz Azul y Chivas por la jornada siete del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 21 de febrero a las 21:00 del Centro de México en el Estadio Cuauhtémoc. El partido será transmitido por el Canal de las Estrellas de televisión abierta, además de la señal de Layvtime en YouTube, mientras que en televisión de paga podrá ser visto por TUDN.