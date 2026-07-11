Te presentamos cuáles partidos se transmitirán por señales restringidas y cuánto tendrás que gastar para ver todos los partidos del Guadalajara, al menos en su fase regular.

La Liga MX cada vez cuenta con más y más plataformas que se suman para transmitir los partidos de varios clubes del futbol mexicano, por lo que los aficionados tienen que pagar cada vez más dinero para poder ver a sus equipos favoritos, en donde Chivas es una de las instituciones con transmisiones restringidas.

Según el calendario de competencia del Apertura 2026 y el orden de los rivales que deberá enfrentar el Guadalajara, el aficionado del chiverío deberá pagar para ver 13 de los 17 partidos que se disputarán en la fase regular, aunque podrían ser más, debido a que dependerá de si Televisa manda alguno de sus partidos por VIX o TUDN en exclusiva.

La primera plataforma que deberá contratar el aficionado será, evidentemente, Amazon Prime, la cual transmite en exclusiva en México todos los partidos de local de Chivas, por lo que deberá pagar de julio a noviembre para ver la fase regular. Esta aplicación cuesta 99 pesos al mes, es decir, el costo será de 495 pesos.

Para ver los partidos de visitante del Apertura 2026, el Guadalajara será transmitido en varias ocasiones por otras dos plataformas de paga que serán Disney Plus y Fox One, en donde cada una cuesta 110 pesos y 175, respectivamente.

¿Cuánto habrá qué pagar para ver a Chivas en el Apertura 2026?

Según el orden y rivales, cada aficionado de Chivas deberá desembolsar mil 65 pesos para poder ver todos los partidos de local y visita del Guadalajara en cada plataforma durante todo el Apertura 2026, tomando en cuenta de que nueve partidos serán por Amazon Prime, dos por Fox One, dos por Disney Plus y cuatro serían gratuitos por televisión abierta.

PLATAFORMA PRECIO POR MES ¿CUÁNTO HAY QUE PAGAR SOLO

PARA VER A CHIVAS? Amazon Prime 99 pesos al mes 495 pesos por el torneo

(5 meses) Disney Plus 110 pesos al mes 220 pesos por el torneo

(Dos meses) Fox ONE 175 pesos al mes 350 pesos por el torneo

(Dos meses) Televisa / TV Azteca Gratis Gratis TOTAL – Mil 65 pesos por torneo

¿Dónde se verá cada partido de Chivas en fase regular en el Apertura 2026?

¿Cuándo se juega el Chivas vs. Toluca por la jornada 1 del Apertura 2026?

El partido correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron contra los Diablos Rojos, partido que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México. Para el Este de Estados Unidos será a las 21:07 horas y en el Oeste, de dicho país, a las 17:05 horas.