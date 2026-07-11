En plataformas digítales comenzó a surgir una nota desde España en el que se aseguraba sobre la venta del Club Guadalajara, aunque en realidad nada tiene qué ver con el Rebaño Sagrado.

Chivas es el club más grande e importante de México, por lo que su nombre suele ser de las búsquedas más recurrentes en los navegadores de internet; sin embargo, en horas recientes surgió un rumor que sorprendió a aficionados del Rebaño Sagrado sobre la venta del Club Deportivo Guadalajara; sin embargo, no tiene nada qué ver con la escuadra rojiblanca.

Hay que recordar que hay un equipo de futbol homónimo en España, el cual en realidad fue el que ingresó en un proceso de venta por parte de una empresa llamada Rovirosa Desarrollos, la cual estaría a punto de ser ratificada como la nueva propietaria del Dépor.

Todo se originó cuando a través de redes sociales comenzó a circular un comunicado en el que se revela la venta del Club Deportivo Guadalajara, por lo que cientos de aficionados del chiverío lo relacionaron con el club que le pertenece a Amaury Vergara; sin embargo, solamente fue una confusión.

Hay que recordar que por la homonimia en el nombre, surgió una relación de camaradería entre el club español y el conjunto mexicano, por lo que han compartido posteos en redes sociales e inclusive, el Dépor sacó una indumentaria especial en tributo al club más mexicano del planeta en el verano del 2023.

¿Cuánto cuesta la franquicia de las Chivas?

La realidad es que no se ha realizado un avalúo en años recientes; sin embargo, hace más de 10 años, Jorge Vergara concedió una entrevista a ESPN en donde aseguró que la marca, además de los terrenos que posee el club como Verde Valle y hasta el Estadio Akron hacían que el valor total de la franquicia superara los 800 millones de dólares, cifra que debe de haber cambiado después de una década.

¿Chivas de Guadalajara ha estado en venta?

Desde que Jorge Vergara compró al Club Deportivo Guadalajara a finales del 2002, el club jamás ha vuelto a estar a la espera de alguna propuesta en el mercado pese a que durante más de 20 años han surgido constantemente diversos rumores de potenciales compradores, pero de los cuales ninguno ha convencido a la familia Vergara de desprenderse del conjunto tapatío.