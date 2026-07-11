Antes del duelo entre Chivas y Toluca, conoce cuál de los dos clubes presume la plantilla más cara y a su jugador más valioso.

Antes del arranque del Torneo Apertura 2026, Chivas y Toluca protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1. Además de la expectativa por el debut de ambos equipos, también llama la atención la diferencia en el valor de sus plantillas. De acuerdo con las cifras publicadas por Transfermarkt, el Club Deportivo Guadalajara parte con una ventaja importante en este apartado.

Según el portal especializado, la plantilla del Rebaño Sagrado tiene un valor estimado de 107 millones de euros, lo que la coloca por encima de la de los Diablos Rojos. Cabe señalar que estas cifras no son oficiales, sino una estimación de mercado realizada por Transfermarkt.

En el caso de Chivas, el jugador con mayor valor de mercado es Armando González. El jugador mundialista con la Selección Mexicana está tasado en 15 millones de euros, consolidándose como el futbolista más valioso del plantel rojiblanco dirigido por Gabriel Milito.

Armando González es el jugador más valioso de Chivas.

Por su parte, el cuadro “Escarlata” cuenta con una plantilla valuada en 91 millones de euros, una cifra inferior a la del Club Deportivo Guadalajara, aunque sigue siendo una de las más importantes del futbol mexicano.

Cabe mencionar que el futbolista con mayor valor dentro del conjunto escarlata es Marcel Ruiz, quien tiene una cotización estimada en 10 millones de euros, también de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, aunque se perderá dicho encuentro ya que se encuentra recuperando de una lesión en la rodilla.

Marcel Ruiz es el jugador más valioso del Toluca.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Toluca?

Señalar que el partido entre Chivas y Toluca, correspondiente a la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026, se llevará a cabo el sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Prime Video.