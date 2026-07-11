El mediocampista mexicoestadounidense ha tenido un comienzo complicado en el Guadalajara tras sus primeros meses como rojiblanco.

Chivas continúa en la búsqueda de construir un proyecto poderoso para liderar la Liga MX y conseguir cuanto antes ese trofeo que lo certifique como campeón del futbol mexicano, por lo que el plan es que toda su plantilla se encuentre en el máximo nivel posible, incluyendo a Jonathan Pérez.

El mediocampista mexicoestadounidense no recibió muchas oportunidades de jugar durante su primer torneo debido a que llegó lesionado y sin hacer pretemporada, por lo que ha surgido la duda sobre si habrá paciencia de parte de Gabriel Milito con el futbolista para el Apertura 2026.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que el entrenador argentino lo tiene contemplado en la plantilla, pero no le regalará nada, sino que deberá ganarse en los entrenamientos cada minuto que pueda recibir de jugar en los partidos oficiales, aunque de momento, estaría entre los suplentes, tal y como se confirmó en el amistoso contra Correcaminos.

“Jonathan Pérez llegó el torneo pasado a Chivas y prácticamente no tuvo participación en el equipo. Si mal no recuerdo, solo entró en un partido oficial, porque llegó tarde al plantel. A finales de enero o febrero es que lo inscriben, entonces no hizo pretemporada.

“Hoy la pregunta es cuál es el plan que existe con Jonathan Pérez. De entrada, va a pelear por un lugar. Gaby Milito no lo tiene contemplado como titular, sino como un jugador que tiene que pelear por ganarse un lugar. Contra Correcaminos jugó en el primer partido, junto a otros elementos que pelearán un lugar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Gabriel Milito tiene buenas referencias de Jonny Pérez

A unos días de la contratación de Jonathan Pérez con el Guadalajara, el entrenador Gabriel Milito fue cuestionado sobre cuáles virtudes tenía el mexicoestadounidense que le convenció de sumarlo al plantel, en donde el argentino reveló que lo tiene contemplado como ofensivo y hasta como carrilero.

“Jonathan acaba de llegar con nosotros. Es un chico con muy buenas condiciones. Se está adaptando a nuestra manera de jugar, es un futbolista ofensivo, pero que podría también, en alguna posibilidad jugar digamos de carrilero. Llegará su momento. El tema es que él está en plena etapa de adaptación en una etapa de conocimiento y aprendizaje de digamos el grupo. Tiene un tiempo ya juntos, él es el más nuevo y el que menos tiempo tiene”, explicó Milito en conferencia de prensa tras el triunfo sobre el León.

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Jonathan Pérez tuvo buen debut con Chivas

El mediocampista vivió sus primeros minutos como jugador del Guadalajara en la jornada 15 del Clausura 2026 en donde el Rebaño se enfrentó al Puebla, en donde tuvo participación directa en las jugadas de los últimos dos goles del Rebaño, en donde recuperó el esférico para tomar mal parada a la zaga visitante y con ello hacerles daño.