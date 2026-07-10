En el Guadalajara ya estarían enterados de los rumores que ponen a La Máquina siguiendo los pasos del mexicoestaounidense, en donde se confirmó si existe alguna preocupación al respecto.

El arranque del Apertura 2026 está cada vez más próximo, por lo que las directivas de los clubes de la Liga MX están comenzando a moverse para tratar de cerrar sus plantillas en este mercado de fichajes, en donde han surgido rumores sobre el interés de Cruz Azul de arrebatarle a Chivas a Richard Ledezma.

Aunque todo se ha limitado a ser un chisme de redes sociales, el reportero de As México, César Huerta, investigó desde dentro del Guadalajara sobre el tema y si habría alguna probabilidad de que el carrilero mexicoestadounidense pudiera abandonar el redil en las próximas semanas.

El comunicador explicó que los rumores indican que La Máquina trataría de replicar la fórmula que utilizaron por Jesús Orozco Chiquete que consistió en pagar su cláusula de rescisión; sin embargo, en el Rebaño estarían tranquilos debido a que consideran que lo tienen bien “blindado” y el propio futbolista no estaría interesado en dejar al chiverío.

“Cruz Azul tiene un problema porque están buscando un lateral derecho, pero aparentemente su primera opción es Julián Araujo. Aunque no se recuperó a tiempo para ir a la Copa del Mundo. Estaban muy seguros de que lo iban a contratar, pero parece que Julián se ha puesto renuente.

“A partir de ahí tiene que voltear a ver otras alternativas de mercado. El rumor, tal y como surgió, que presuntamente Cruz Azul estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de contrato de Richy Ledezma.

“No existe ninguna oferta del Cruz Azul ni de ningún otro club, al día de hoy, por Richy Ledezma. Los rumores aseguran que se irían por la vía de la cláusula, la cual no necesita una oferta. Me han dicho que Richy está muy bien blindado. No sé de cuánto es la cláusula de rescisión (…) Además, Richy está muy contento con nosotros. Nos ha expresado su deseo de seguir aquí“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo fue la llegada de Richy Ledezma a Chivas?

El futbolista mexicoestadounidense habría estado en conversaciones con la directiva de Chivas desde varios meses antes de que terminara su contrato con el PSV, logrando llegar libre a la institución rojiblanca, en donde se convirtió en un futbolista de efecto inmediato, ganándose la confianza de Gabriel Milito.