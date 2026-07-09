Se reveló el plan que suele implementar el entrenador del Guadalajara que no le convencen, buscando que exploten o en caso contrario, les muestra la puerta de salida.

Gabriel Milito ha demostrado que es un entrenador sumamente exigente, el cual pide a los futbolistas el máximo compromiso y rendimiento en cada partido de Chivas; sin embargo, se reveló que es un estratega que brinda últimas oportunidades a los jugadores que tienen un pie fuera del redil.

Desde su llegada al banquillo del Guadalajara para el Apertura 2025, el entrenador dejó en claro que con él jugarían los futbolistas que estuvieran en mejor forma física y futbolística; sin embargo, ha habido jugadores que no le han convencido, pero pese a ello, les habría dado oportunidades de jugar.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez recordó que el argentino ha tratado de apoyar e impulsar a jugadores como Cade Cowell o Yael Padilla; sin embargo, tras no entregar las cuentas deseadas, terminaron saliendo de la institución rojiblanca.

“Le dan el apoyo, le dan protagonismo y Cade Cowell terminó yéndose de Guadalajara al término del Apertura 2025. Recibió oportunidades en el arranque, era de los cambios continuos de Gabriel Milito buscando darle confianza y que se reencontrara con el futbol. Fue bajando y terminó el campeonato sin aparecer incluso en banca.

“En el torneo que recién culminó, hay otro caso similar que cuando te dan la confianza y esperan que explotes, que seas un tipo que desequilibre y que termina el campeonato y tampoco lo vemos en Guadalajara: Yael Padilla.

“Los dos tienen una similitud en tiempos en cuanto al apoyo que se les dio y después cuando les tocó iniciar no dieron lo que se esperaba y fueron los cambios recurrentes en espera de que recuperaran la confianza“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Cade Cowell

El Vaquero llegó al Guadalajara como refuerzo estelar tras ser comprado por 4 millones de dólares procedente del San José Eathquakes para el Clausura 2024, en donde poco a poco se fue ganando el cariño de la afición rojiblanca, pero sin lograr ser tan determinante a la ofensiva.

Durante su ciclo como jugador de Chivas participó en 61 partidos de Liga MX, 8 de Concachampions y 3 de Leagues Cup, es decir, jugó 72 partidos oficiales, anotando 13 goles y ayudando con 5 asistencias.

Actualmente, Cade Cowell se encuentra a préstamo en el New York Red Bull de la MLS durante todo el 2026, por lo que en cuanto termine la temporada en Estados Unidos se definirá si el equipo de la Gran Manzana decide hacer válida o no la opción de compra.

Yael Padilla

Yael Padilla es un canterano del Guadalajara que debutó en el Apertura 2023, deslumbrando de inmediato al futbol mexicano por sus cualidades; sin embargo, con la salida de Veljko Paunovic del banquillo, fue recibiendo cada vez menos oportunidades con los siguientes entrenadores.

El oriundo de Tonalá, Jalisco, participó en 68 partidos de Liga MX, 5 de Concachampions y 2 de Leagues Cup, es decir, participó en un total de 75 partidos colaborando con 8 goles y 5 asistencias.

Yael Padilla se fue del chiverío para el Apertura 2026 rumbo a Tijuana, entrando como parte de la negociación para destrabar la contratación de Kevin Castañeda, en donde su carta fue tomada por aproximadamente 3 millones de dólares.