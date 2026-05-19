Las transmisiones de los partidos de local de las Chivas en Amazon Prime volvieron a estar en el ojo del huracán, especialmente después de la eliminación delv equipo en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 ante Cruz Azul.

Y es que en redes sociales varios aficionados criticaron el manejo de la transmisión, asegurando que existió un claro favoritismo hacia el Club Deportivo Guadalajara durante el encuentro disputado en el Estadio Jalisco.

Uno de los que más fuerte se pronunció fue el periodista deportivo Luis Castillo, quien arremetió contra la plataforma de streaming y comparó su cobertura con la vieja etapa de Televisa y TUDN.

“Criticábamos mucho a TUDN y a Televisa que era más americanistas que el América, y pasó algo muy similar el sábado y muchos dicen es que es Chivas TV, no no, Chivas TV es otra cosa”, declaró el comunicador, dejando clara su molestia por la manera en que se narró y analizó el cotejo.

Cabe mencionar que a pesar de la polémica, Amazon Prime no ha emitido ningún posicionamiento sobre los señalamientos; sin embargo, el tema ha generado una fuerte conversación entre los aficionados de la Liga MX.

¿Cuándo reporta Chivas a pretemporada?

Luego de sostener una reunión con Amaury Vergara, el Club Deportivo Guadalajara rompió filas y dio inicio a un periodo vacacional de aproximadamente tres semanas. Será el próximo 15 de junio cuando el plantel reporte nuevamente en Verde Valle para arrancar la pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026.