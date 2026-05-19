Chivas rompió filas luego de la eliminación ante Cruz Azul. En medio de este contexto, el Guadalajara tendrá el regreso de cuatro jugadores por préstamo.

Chivas acaba de quedar eliminado a manos de Cruz Azul en la Semifinal de la Liguilla. Con el cierre de la participación en la Liga MX comienza la danza de nombres que podrían llegar a vestir la playera del Rebaño Sagrado para el Apertura 2026.

En medio de este contexto, Gabriel Milito y su cuerpo técnico deberán evaluar los regresos que tendrá el Guadalajara luego de haber finalizado sus préstamos con diferentes clubes de la Liga MX. Ellos son: Teun Wilke, Fidel Barajas, Diego Ochoa y Luis Rey.

Teun Wilke

Teun Wilke regresa de su préstamo con Chivas. (Foto: IMAGO7)

El caso de Teun Wilke es muy significativo debido a que salió de Chivas tras el Apertura 2025 para ser jugador de Fortaleza de Colombia, club en el que apenas anotó un gol y de penal. El atacante que fue campeón con Tapatío en la Liga de Expansión MX volverá, pero es un hecho que no será tenido en cuenta por Gabriel Milito ya que fue él quien lo cortó.

Luis Rey

Luis Gabriel Rey regresa a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Otro de los jugadores que regresa tras estar un año a préstamo en Puebla es Luis Rey. El defensa formado en Verde Valle será una de la piezas a seguir en la pretemporada porque tuvo un año muy bueno en Puebla, 1911 minutos en 29 partidos, y se destacó por jugar como contención en la franja, puesto que el Guadalajara necesita reforzar.

Diego Ochoa

Diego Ochoa vuelve a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Otro futbolista que regresa y será una incógnita con Gabriel Milito es Diego Ochoa. El canterano salió del Guadalajara para que llegara Diego Campillo desde FC Juárez. Sin embargo, en Bravos no sumó minutos a pesar de haber sido el capitán de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20.

Fidel Barajas

Fidel Barajas vuelve de su préstamo con Chivas. (Foto: IMAGO7)

Otra de los regresos que tendrá Chivas es el de Fidel Barajas, quien llegó a Verde Valle en la gestión española a cambio de 4 millones de dólares. En Atlético de San Luis vio acción, pero no terminó de afianzarse y la duda surge si será tenido en cuenta por Gabriel Milito por la posición en la que juega.

¿Qué pasará con Víctor Guzmán?

Víctor Guzmán termina su contrato con Chivas. (Foto: IMAGO7)

Víctor Guzmán no será tenido en cuenta porque se le acaba su contrato con Chivas. De esta manera, el mediocampista seguramente se quede en Pachuca.