El Clausura 2026 está por llegar a su fin en su fase regular este fin de semana, por lo que 10 clubes quedarán eliminados y con ello comenzarán sus planeaciones de cara al Apertura 2026, situación que Chivas aprovechará para seguir con el armado del plantel de cara al próximo torneo.

Es por eso que en el Guadalajara ya tendrían confirmada su primera incorporación para el siguiente semestre y se trataría del defensor que ha brillado en diferentes categorías de Selecciones Mexicanas, Diego Ochoa.

El zaguero fue mandado a préstamo con opción a compra al FC Juárez en el verano del 2025 como parte de la negociación para recuperar a Diego Campillo; sin embargo, la escuadra fronteriza no haría válida la opción de compra según destapó el reportero de ESPN, Jesús Bernal.

“He confirmado y sé que es una noticia que a muchos los va a poner contentos (…) ¿Se acuerdan de Diego Ochoa, el defensa central que deslumbró a todos en el Mundial Sub 20? Resulta que Bravos de Juárez no hará válida la opción de compra por este jugador y regresa a Chivas.

“El defensa central tendrá que regresar al Rebaño porque Juárez no hará válida la opción de compra y el préstamo termina“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los números de Diego Ochoa con FC Juárez en el Clausura 2026?

Desde la llegada del entrenador Pedro Caixinha al banquillo de los Bravos, la participación del juvenil ha ido a la baja considerablemente en la escuadra fronteriza, ya que en este Clausura 2026 no ha participado ni un minuto.

¿Cuáles otros jugadores deberán regresar a Chivas en verano?

Independientemente del Bebo Ochoa, el Guadalajara mandó a préstamo a otros elementos como Luis Rey al Puebla y a Fidel Barajas al Atlético de San Luis, en donde todo parece indicar que ninguno hará válida la opción de compra y ambos elementos deberán reportar con el plantel rojiblanco a la espera de que se defina si serán contemplados en la escuadra tapatía o si serán acomodados en otro club.