El futbol mexicano ha estado rodeado por decenas de teorías de conspiración a lo largo de su historia, en donde Televisa se ha mantenido como el “enemigo” debido a los polémicos manejos e injerencia en la toma de decisiones dentro de la Liga MX.

Sin embargo, el presidente de Chivas, Amaury Vergara, admitió que algunas prácticas de las televisoras no son de su agrado, por lo que preferiría erradicarlas del balompié nacional, poniendo como ejemplo el no colocar las repeticiones en jugadas polémicas, lo cual considera que aleja a la gente.

“Hoy en día, en México, si quieres ver la Liga MX es un desmadre. Necesitas más de cinco servicios diferentes. No digo que el que tiene Chivas tiene que ser el de todos, pero creo que estamos restándole a nuestra industria, a nuestro producto y le estamos complicando al aficionado el ser más apasionado por nuestra Liga.

“Lo digo abiertamente y lo he dicho en la mesa de dueños de que creo que vamos en la dirección equivocada en ese sentido. Queremos inspirar a que tenemos que innovar, buscar quién puede ser el mejor aliado para ofrecer la mejor forma de ver el futbol.

“Soy creyente de que hay que limpiar y refrescar la forma en la que vemos el futbol. No soy partidario de los comerciales intrusivos en la transmisión, no soy partidario de que no te muestren la repetición que a lo mejor es polémica porque eso te resta a la transparencia del futbol y a la experiencia”, declaró el directivo en charla con Sports Illustrated.

¿Por qué se fue Chivas de Televisa?

La primera ruptura entre el Guadalajara y Televisa se suscitó en el 2016 cuando se decidió no renovar contrato con la compañía de Emilio Azcárraga debido a que el club no era dueño de sus derechos, además de contratos que dejaban en clara desventaja al conjunto rojiblanco.

Después, para 2017 regresaron a la televisora, en donde los partidos eran mandados recurrentemente a canales de televisión restringida, por lo que en el 2024 decidieron no renovar y explorar el mercado, encontrando una mejor oferta con Amazon Prime, tanto en lo económico como en experiencia para los aficionados rojiblancos.