Los eventos de peleas de box entre influencers y famosos está tomando mucha fuerza en el gusto de la gente en México, por lo que han comenzado a surgir diversas propuestas para futuras exhibiciones, en donde un comunicador de Televisa no soportó las críticas contra el Club América.

Días después del Ring Royale, TUDN sacó un podcast en donde se tocó esa temática, en donde los conductores eligieron con cuál personaje aceptarían enfrentarse en un ring de box de forma hipotética.

Fernando Jesús Torres, el apodado ‘Niño Águila’, reveló que no es de su agrado la manera en que el conductor de Fox, Fernando Cevallos, lanza críticas contra el América y posteriormente arremetió contra Jesús Bernal de ESPN, por sus comentarios contra Guillermo Ochoa.

“Defender una playera. Por ejemplo, con Fernando Cevallos, no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, pero no me gusta cómo creo yo, teniendo la oportunidad frente a un micrófono tienes que analizar de otra forma y no pegarle al América por pegarle o hablar cosas que a mí no me gustan. Con él me latiría un tiro, ya me estoy calentando.

“¿Y sabes también con quién? Me gusta su trabajo, creo que chambea bien, pero últimamente ha estado regándola, creo yo, metiendo cosas de Memo Ochoa, de que no puede estar él, tirándole: Jesús Bernal”, explicó el comunicador en TUDN.

Jesús Bernal sí sabe boxear

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, retomó dichas declaraciones de Fernando Jesús Torres; sin embargo, le lanzó una advertencia al comunicador de Televisa al revelar que su colega de ESPN suele tomar clases de boxea recurrentemente.

“Nada más que le avisen que Jesús Bernal entrena box. Ahí estamos entrenando todos los días, de hecho hay videos (…) Me consta que Jesús Bernal le entra a los madrazos“, reveló el comunicador.