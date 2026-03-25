El futuro de Armando González sigue en el aire, principalmente por el brillante desempeño que está registrando el delantero con Chivas en este año futbolístico, por lo que muchos clubes de Europa le estarían siguiendo la pista al delantero rojiblanco de cara al próximo mercado de fichajes.

Durante las semanas recientes se han mencionado a clubes como el CSKA de Moscú, el Borussia Dortmund de Alemania, el Feyenoord de Países Bajos, entre otros, pero uno que estaría siguiendo muy de cerca a la Hormiga sería el Barcelona.

Y es que el diario Sport, medio especialista en noticias del conjunto catalán, confirmó que están siguiendo al atacante del Guadalajara, en donde tendrían muy buenas referencias al respecto, además de que sus virtudes futbolísticas serían del agrado en la directiva del conjunto blaugrana.

“Siendo el jugador sub-23 con más tantos en el mundo actualmente, ha activado las alertas en los despachos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El Barça, siempre buscando adelantarse en el mercado para captar talento joven con proyección, tiene excelentes informes del delantero de Chivas.

“Su movilidad, capacidad de definición y juego de espaldas encajan en el perfil de delantero moderno que gusta en Can Barça“, explica el Diario Sport en su portal web.

¿Ya hay algún acercamiento formal de algún club con la directiva de Chivas?

El reportero de As México, César Huerta, reveló que desde la directiva rojiblanca le han confirmado que cada vez están recibiendo más acercamientos para preguntar aspectos del atacante, pero sin recibir todavía alguna oferta o una intención de negociación por la carta de Armando González.

“Me dijeron que cada vez son más los clubes que se acercan a preguntar. No de forma encausada hacia negociaciones, sino que simplemente preguntan a través de scouts o intermediarios. Hasta hoy, ninguna directiva se ha acercado directamente a establecer un inicio de negociación entre directivas.

“Sigue sin haber una oferta formal. Se entiende perfectamente porque no estamos en época de mercados abiertos, ni el Guadalajara está buscando el negociarlo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.