Esta semana comenzó a surgir con más fuerza la posibilidad de que Armando González es seguido de cerca para convertirse en jugador del Barcelona en la próxima temporada. La salida de la Hormiga para Chivas no es gratuita, por lo que repasamos cuánto debería pagar el conjunto Culé para quedarse con el canterano rojiblanco.

El gran momento del futbolista formado en Verde Valle no para de dar que hablar en la Liga MX porque poco a poco comienza a ser uno de los atacantes más temibles del Clausura 2026. Actualmente se ubica en la segunda posición con nueve goles detrás de Joao Pedro de Atlético de San Luis.

En medio de este gran momento, Armando González es señalado como uno de los atacantes que sigue de cerca Barcelona de España. “Siendo el jugador sub-23 con más tantos en el mundo actualmente, ha activado las alertas en los despachos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El Barça, siempre buscando adelantarse en el mercado para captar talento joven con proyección, tiene excelentes informes del delantero de Chivas”, reportó Diario Sports.

Así quedó Armando González en la tabla de goleo.

Por su parte, César Huerta dio de qué hablar con su reporte en su canal de YouTube debido a que hay varios clubes que lo siguen de cerca. “Me dijeron que cada vez son más los clubes que se acercan a preguntar. No de forma encausada hacia negociaciones, sino que simplemente preguntan a través de scouts o intermediarios. Hasta hoy, ninguna directiva se ha acercado directamente a establecer un inicio de negociación entre directivas”, comentó.

Y agregó: “Sigue sin haber una oferta formal. Se entiende perfectamente porque no estamos en época de mercados abiertos, ni el Guadalajara está buscando el negociarlo”.

¿Cuánto debería pagar Barcelona a Chivas por Armando González?

Según lo informado por César Merlo, en su renovación se estableció una cláusula de salida al futbol de Europa de 15 millones de dólares. Cabe recordar que CSKA de Moscú ofertó 20 millones y la Hormiga lo rechazó.