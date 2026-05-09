Armando González estaría viviendo, muy probablemente, sus últimas semanas como jugador de Chivas, o al menos eso es lo que comienza a percibirse desde hace varios meses debido al fuerte interés que ha despertado en Europa. El delantero rojiblanco ha sido seguido por distintos equipos del Viejo Continente, e incluso algunos clubes ya habrían presentado ofertas formales por él, como ocurrió recientemente con el CSKA de Moscú, que intentó hacerse con los servicios de la Hormiga.

Ahora, quedó claro que no solamente los equipos europeos tienen los ojos puestos sobre el atacante mexicano, sino también algunos de los futbolistas más importantes del mundo. Y es que sorprendió que, en un video reciente publicado por la jugadora del Barcelona y tres veces ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí alabara públicamente el talento de Armando González, colocándolo entre las grandes promesas del futbol internacional.

“Estas son las dos promesas del fútbol que son todo lo que está bien. Hormiga González: delantero espectacular, un gran goleador y el mejor de su equipo”, sentenció la mediocampista española, en un comentario que rápidamente llamó la atención de los aficionados rojiblancos y que volvió a colocar al atacante de Chivas en la conversación internacional.

Curiosamente, el propio Barcelona es uno de los equipos que, según distintos reportes, sigue de cerca a Armando González. Aunque de momento no existe ningún rumor sólido sobre una posible oferta formal del conjunto blaugrana, sí representa una gran noticia para Chivas saber que la Hormiga genera tanta expectativa tanto entre clubes europeos como entre figuras de talla mundial que actualmente militan en el futbol del Viejo Continente.

Armando González sería buscado por Barcelona.

Una de las razones por las que el nombre de Armando González ha sido relacionado constantemente con el Barcelona es la competencia goleadora que sostuvo durante buena parte de la temporada con Lamine Yamal dentro de la categoría Sub-23. De hecho, el delantero rojiblanco logró superar hace algunas semanas al joven español en cantidad de anotaciones, motivo por el cual sus nombres comenzaron a aparecer juntos de manera recurrente en distintos análisis y reportes internacionales.

El Barcelona tiene en la mira a Armando González y él no descarta jugar ahí

Aunque, insistimos, por ahora todo se mantiene únicamente en rumores y especulaciones, a finales de marzo el Diario Sport reportó que el Barcelona tiene “excelentes informes sobre González”. Esto debido a que, para ese momento, el delantero mexicano registraba una cuota goleadora superior a la de Lamine Yamal y Víctor Roque, dos de las apuestas jóvenes más importantes del conjunto blaugrana.

Por su parte, la Hormiga ha dejado ver en distintas ocasiones cierta preferencia por el Atlético de Madrid por encima del Barcelona o incluso del Real Madrid. Sin embargo, el atacante mexicano también abrió la puerta a una posible llegada al club catalán justamente por la posibilidad de compartir cancha con Lamine Yamal. “Creo que es de los mejores del mundo actualmente, y lo que hace semana tras semana es increíble. Me gustaría tenerlo como compañero. Poder jugar con los mejores del mundo creo que es uno de mis objetivos, y Lamine Yamal es uno de ellos”, declaró el delantero rojiblanco para Diario Sport.