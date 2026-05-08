Todos los detalles para que no te pierdas el partido que definirá la serie entre rojiblancos y auriazules para determinar quién avanza a las Semifinales.

La espera por fin terminó y Chivas se reporta listo para encarar el segundo duelo de la serie contra Tigres en donde definirán al primer Semifinalista del Clausura 2026 desde la cancha del Estadio Akron.

Los felinos llegan a casa del Guadalajara con la ventaja de 3-1 en el global tras el duelo de Ida, por lo que los rojiblancos requieren de ganar por dos goles de diferencia, por lo menos, para poder avanzar a la antesala de la final del futbol mexicano.

Gabriel Milito deberá aprovechar la fuerza que ha obtenido su equipo en calidad de local al marchar invicto en todo el semestre, por lo que algunas versiones indicarían que jugaría con dos nueves para lastimar a los felinos.

¿Por qué a Chivas le basta el empate global para avanzar a Semifinales?

Hay que recordar que el criterio de gol de visitante ya no opera en la Liga MX, por lo que en caso de empate global, el equipo que se encuentre mejor ubicado en la tabla de posiciones es el que avanzará, como premio por su constancia de concluir mejor rankeado en el trabajo de toda la fase regular.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Tigres por la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El choque entre rojiblancos y universitarios se llevará a cabo este sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Tigres del Clausura 2026?

El partido por el pase a las Semifinales desde la cancha del Estadio Akron será transmitido en México, en exclusiva, por la señal de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos será por la cadena Telemundo Deportes. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.