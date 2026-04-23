La fase regular del Clausura 2026 por fin está llegando a su fin en el Circuito Rosa, por lo que Chivas Femenil requiere de incrementar su nivel si en verdad quiere ser considerado un candidato al título del futbol mexicano y la oportunidad será en la jornada 17 cuando reciban al Toluca en la cancha del Estadio Akron.

El Guadalajara ha venido a menos en las semanas recientes, por lo que las críticas siguen a la orden del día contra el plantel, la directiva y el cuerpo técnico que encabeza Antonio Contreras, por lo que ya no habrá margen de error a partir de ahora.

La realidad es que este duelo contra las escarlatas es fundamental para las tapatías, ya que matemáticamente aspiran a subir hasta la cuarta posición, siempre y cuando ganen y Tigres no derrote a Rayadas. Sin embargo, en caso de un descalabro, el chiverío femenil podría caer hasta la séptima posición si coincide con una victoria de Cruz Azul frente a Pumas.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Toluca por la jornada 17 del Clausura 2026?

El último duelo de la fase regular del Clausura 2026 entre Chivas Femenil y Toluca se disputará este viernes 24 de abril en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está agendado para arrancar en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Toluca del Clausura 2026?

El duelo entre rojiblancas y escarlatas será transmitido por la señal de Amazon Prime, así como de Fox One y Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.

Así van Chivas Femenil y Toluca en la tabla de posiciones