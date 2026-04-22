Chivas Femenil ha contado con la presencia de muchas futbolistas importantes en la historia del Circuito Rosa; sin embargo, pocas futbolistas han dejado una huella tan profunda entre los aficionados como lo hizo Tania Morales entre los seguidores del Rebaño.

La ‘Capi-Tania’ ha confirmado que saldrá del retiro y volverá a jugar futbol, pero ahora lo hará en la Queens League con la escuadra del Straigh Edge United y en el que tendrá su debut contra el Peluche Caligari, escuadra que comanda el Escorpión Dorado.

La legendaria futbolista zurda se convirtió en la primera referente de Chivas Femenil por su calidad y amor por los colores, en donde todo se vio recompensado al levantar el trofeo de campeonas en el Apertura 2017, es decir, en el primer torneo del balompié femenil.

Tania Morales seguía jugando amateur

La leyenda de Chivas Femenil no pudo alejarse por completo de los balones y las canchas, por lo que siguió jugando aunque de forma amateur, en donde reapareció jugando la Copa Jalisco representando al combinado de Guadalajara durante el año pasado.

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¿Cómo fue la carrera de Tania Morales en la Liga MX Femenil?

La mediocampista ofensiva tuvo una brillante trayectoria en los empastados, en donde evidentemente vivió sus mejores momentos con Chivas Femenil en donde resultó campeona.

Sin embargo, después defendió las camisetas de Cruz Azul, Atlas y Querétaro, en donde demostró su profesionalismo en todo momento, hasta que decidió retirarse de las canchas en diciembre del 2023.