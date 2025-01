Tania Morales es una leyenda en el futbol de Chivas. La ahora exjugadora marcó una época, que fue aquella en la que se dio inicio a la Liga MX Femenil, dándole el puntapié inicial al profesionalismo entre las mujeres. Justamente aquel primer campeonato fue obtenido por el Guadalajara, y allí era capitana y jugadora clave.

En una entrevista que le concedió en exclusiva a Rebaño Pasión, la ídola rojiblanca repasó su carrera, aquella consagración y otros momentos más polémicos, como su paso por Atlas. Además puntualizó sobre lo que fueron sus conflictivos últimos momentos con los tapatíos, donde casi no sumaba minutos.

Su salida de Chivas y su llegada a Atlas

– ¿Cómo se dio tu salida de Chivas y después tu llegada a Atlas? ¿Cómo lo tomó la afición del Guadalajara?

– ”Mi salida de Chivas se da porque yo tengo una operación en la rodilla y una recuperación larga. Después de ese año me quedo otros 6 meses en la institución. Llegamos a ese acuerdo de quedarme esos meses más y ver si podía regresar. Al final, ese último torneo que yo me quedo solo jugué 20 minutos. No me gusta expresarme mal, pero al final creo que queda una espinita. Yo estaba lista para jugar, mis compañeras me lo decían. Lo único que necesitaba era minutos de juego para agarrar ritmo y no llegó esa oportunidad en el último torneo”.

”Ahí tomo la decisión de dejar Chivas. Amo al club con mi alma, es un pilar en mi vida, pero al final como jugadora lo que quieres es tener minutos en la cancha. Quedarme y haber jugado 20 minutos en un torneo completo no era la idea que tenía. Físicamente estaba muy bien porque la rodilla estaba bien. Realmente lo único que necesitaba eran minutos, pero no llegaron. Entre medio estuvo Cruz Azul y después por situaciones personales no quise quedarme allá. Quería volver a mi casa, a Guadalajara. Quería seguir jugando. Voy a ser sincera… no soy mucho de las redes sociales, así que no sé si la afición lo tomó bien o lo tomó mal. Lo poco que estuve enterada, creo que no se lo tomaron tan mal. Claro que hay comentarios de disgusto. La gente me sigue reconociendo como la jugadora o capitana del Rebaño Sagrado”.

”Hasta donde yo me he dado cuenta, obviamente no gusta, pero no hay críticas duras. Hay una historia detrás de las cosas, solo la sé yo. Esto creo que nunca lo había platicado. Fue más por un tema personal, quería volver a Guadalajara y solo me quedaba una opción. Yo quería seguir jugando y por eso se da mi llegada a Atlas”.

Tania Morales tuvo un breve paso por Atlas, entre el 2022 y el 2023 (Imago7)

– Tus compañeras te decían que estabas para jugar, físicamente estabas bien y solo te pusieron 20 minutos en un torneo. ¿Cuál crees que fue el motivo de que no te hayan dado la oportunidad de jugar más?

– ”Yo no encuentro otra razón más que el gusto del técnico. Llegué a tener alguna charla con el DT preguntando si algo me faltaba o qué necesitaba y me decía: ‘vas muy bien, vas muy bien‘, pero los minutos nunca llegaron”.

– ¿Le guardas rencor al técnico?

”No, para nada. Soy una persona creyente del universo y de que siempre está pasando lo mejor por algo fue así, tenía que ser así, pero no para nada. No me gusta guardar rencores”.

Tania Morales le envió un mensaje a la afición de Chivas

– ¿Quieres darle algún mensaje a la afición de Chivas? Ahora te imagino como una fanática más del equipo.

– ”Primero agradecer, creo que nunca está de más agradecer. Hoy en día la gente que me sigue ahí identificando en la calle o lo que sea, siempre con mucho respeto y con mucho así que quiero agradecerlo desde el corazón a toda la afición por todo lo que me apoyaron y por la gente que hoy sigue creyendo y apoyándome. No dejen de creer. No dejemos de apoyar. Chivas nunca va a dejar de ser un equipo grande. Hay que ser conscientes de que ya va a llegar el momento, ojalá sea este campeonato”.