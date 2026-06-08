A pocos días del inicio del Mundial 2026, son días de tranquilidad para las Chivas de Guadalajara. Más allá del acuerdo alcanzado por Kevin Castañeda para convertirse en nuevo jugador rojiblanco, el mercado todavía no registra demasiados movimientos alrededor del Rebaño. Sin embargo, las especulaciones sobre posibles salidas, refuerzos y el papel de los seleccionados mexicanos siguen generando conversación entre los aficionados.

Erick Gutiérrez sigue lejos de Atlas

Aunque en los últimos días surgió el rumor que vinculaba a Erick Gutiérrez con Atlas, la realidad es que la operación todavía luce lejana. De acuerdo con información compartida por el periodista César Huerta, ni siquiera han comenzado negociaciones formales entre ambas instituciones. Además, el principal obstáculo sería el salario del mediocampista, quien percibe uno de los sueldos más altos dentro del plantel rojiblanco. Según explicó el comunicador, en Atlas ven complicado absorber una ficha de ese nivel y tampoco parece sencillo que el futbolista acepte reducir considerablemente sus pretensiones económicas. Mientras tanto, Santos Laguna también permanece atento a la situación del ex PSV Eindhoven.

Alejandro Gómez aparece en el radar rojiblanco

Otra de las informaciones relacionadas con el mercado surgió desde Tijuana. El periodista Víctor Wario reveló que Chivas sigue de cerca a Alejandro Gómez, defensor de 24 años formado en las Fuerzas Básicas del Atlas y actualmente integrante de Xolos. Por ahora no existe una negociación avanzada ni una oferta formal, pero el nombre del zaguero aparece entre las alternativas que analiza la directiva para reforzar una zona donde podrían producirse movimientos durante este verano, especialmente ante la incertidumbre que rodea a algunos defensores del plantel.

Crece el respaldo para Tala Rangel rumbo al Mundial

La portería de la Selección Mexicana continúa generando debate en la previa del Mundial 2026. Aunque Guillermo Ochoa dejó claro que se prepara para competir por la titularidad en lo que sería su sexta Copa del Mundo, varias voces importantes del futbol mexicano consideran que Raúl Rangel atraviesa el mejor momento para asumir esa responsabilidad. El Conejo Pérez destacó el cierre de temporada del arquero de Chivas y señaló que lo ve listo para iniciar el torneo, mientras que Francisco Javier Rodríguez fue todavía más contundente al afirmar que para él el Tala debe ser el titular. Incluso algunos analistas que tradicionalmente no están vinculados al entorno rojiblanco como Gibrán Araige, también han colocado a Rangel en sus posibles alineaciones para el debut frente a Sudáfrica.

André Jardine no descarta dirigir a Chivas en el futuro

Las declaraciones de André Jardine también llamaron la atención en las últimas horas. El técnico brasileño, quien construyó una etapa histórica al frente del América, fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a otros clubes de la Liga MX y sorprendió al no cerrar la puerta a un eventual paso por Guadalajara. Jardine reconoció que actualmente mantiene una fuerte identificación con las Águilas, pero aseguró que le encanta el futbol mexicano y que no descarta trabajar para otras instituciones en el futuro. Sus palabras generaron diversas reacciones entre aficionados americanistas y rojiblancos, especialmente por tratarse de uno de los entrenadores más exitosos que ha tenido el máximo rival de Chivas en los últimos años.