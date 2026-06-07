Todo México se alista de la mejor manera para el inicio de la próxima Copa del Mundo 2026. Corea del Sur jugará el próximo jueves ante Chequia y así fue recibida por la afición de Chivas en Verde Valle.

Al igual que en Monterrey y en Ciudad de México, el Mundial 2026 ya se hace en todo Guadalajara ya que el Estadio Akron será uno de los anfitriones del torneo. Chivas es parte importante de la justa mundialista ya que dio sus instalaciones para que Corea del Sur se prepare para sus duelos en el Grupo A. Ante esto, la reacción de los aficionados rojiblancos fue con un canto en el que dicen a la seleccionado asitático que ya son mexicanos.

Poco a poco en las calles se comienza a sentir un ambiente mundialista en el que muchos experimentados periodistas señalan que no hay porque es puro marketing. Sin embargo, con el correr de las horas se ha reportado que los coreanos ya se encuentran en la Perla Tapatía disfrutando de la ciudad.

El sábado Corea del Sur comenzó con sus trabajos de cara al debut en el Estadio Akron para enfrentar a Chequia el próximo jueves. En Verde Valle el conjunto asiático fue recibido con los brazos abiertos por Amaury Vergara, quien les dio una cálida bienvenida y les deseó la mejor de las suertes en el certamen.

A su vez, la reacción de la afición rojiblanca fue de la mejor manera debido a que comenzaron a alentarlos. “Hoy coreano ya eres mexicano”, le cantaban mientras realizaban una primera entrada de calor. Por otro lado, esta mañana José María Garrido mostró cómo los 26 jugadores saludaron a todos los periodistas que fueron a cubrir parte del entrenamiento.

¿Cuándo se enfrentan México y Corea del Sur en el Mundial 2026?

México y Corea del Sur se enfrentan el próximo jueves 18 de junio a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá seguir por televisión abierta ya que serán transmitidos por Azteca Deportes en el Canal 7 y Televisa por el Canal 6.