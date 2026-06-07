El Guadalajara sigue de cerca todo lo que sucede en el mercado de pases. En las últimas horas salió la información de que Érick Gutiérrez podría llegar a Atlas y revelan qué trabaría su salida.

En los últimos días salió a la luz que Érick Gutiérrez saldría de Chivas para ser nuevo jugador de Atlas en el Apertura 2026. Tras darse a conocer esta información, César Huerta reveló que la gran traba que tiene la salida de Guti al conjunto rojinegro es su alto salario en el Guadalajara.

El viernes, José María Garrido sorprendió a más de uno porque destapó que los Zorros están interesados en el mediocampista al que cepilló Gabriel Milito. “En Chivas sigue sin llegar todavía la propuesta formal, Chivas todavía no recibe una oferta formal por parte de la directiva de los rojinegros del Atlas, pero nos enteramos de que Érick Gutiérrez ya estaba negociando en la parte económica”, reveló el periodista de Claro Sports y Fox Sports en Futbol con Cerebro.

Mientras se habla de la posibilidad de que el Guadalajara pueda vender a Érick Gutiérrez a Atlas, César Huerta ratificó la información de Chema al señalar que hay un interés, pero que no han iniciado negociaciones. Sin embargo, el periodista de Diario AS explicó que la gran traba que hay es si el mediocampista quiere bajar sus pretensiones.

Erick Gutiérrez sería buscado por Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Me puse a preguntar con gente que le sabe mucho al Atlas y con conocidos que tengo también por ahí y me decían que no se ve sencillo absorber un sueldo como ese porque por encima de lo que gana Guti si no es que muy cerquita solamente Camilo Vargas y Camilo es el héroe de ese equipo”, reveló en su canal de YouTube. Y agregó: “Veo muy complicado que Guti vaya a aceptar bajarse el sueldo”. En el mismo reporte, César Huerta comentó que no sería extraño que Atlas busque a Chivas para comentar que llegó a un acuerdo con Érick Gutiérrez y que le ofrece hacerse cargo de una parte de salario para que todas las partes salgan beneficiadas.

Santos Laguna estaría interesado en Érick Gutiérrez

Cabe destacar que el viernes surgió la información de que Santos Laguna estaría interesado en quedarse con Érick Gutiérrez. “La misma fuente confirmó que Santos primero comenzó a gestionar con el jugador un posible interés de ir a Torreón, en caso de encontrar una respuesta positiva irán con Chivas para comenzar una negociación”, reveló Juan Manuel Figueroa en Medio Tiempo.