La actividad sigue moviéndose alrededor de Chivas. Mientras la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Corea del Sur en la segunda jornada del Mundial 2026, el Guadalajara continúa trabajando en la conformación de su plantel para el Apertura 2026. En las últimas horas, el club hizo oficiales las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, dos de los refuerzos más importantes del mercado rojiblanco.

La palabra de Kevin Castañeda

El primero en hablar como nuevo futbolista de Chivas fue Kevin Castañeda. En entrevista con Chivas TV, el mediocampista mostró toda su ilusión por llegar al Guadalajara. “Desde que me dijeron la noticia, dije: si llego a ser campeón ahí y me meto en la historia de Chivas, es algo por lo que un niño de esta ciudad desearía ser. Me veo haciendo historia, me veo siendo campeón con este equipo. Lloraría un montón cuando eso pase y creo que el desearlo es bueno, pero desde ahorita empezaría a trabajarlo”, expresó el futbolista, quien firmó contrato por cuatro años tras una operación en la que el Rebaño pagó cerca de tres millones de dólares y cedió la carta de Yael Padilla.

Jordan Carrillo ya es de Chivas

Jordan Carrillo también ya es oficialmente jugador del Guadalajara. El futbolista acudió a realizar las pruebas médicas y físicas de rutina antes de estampar su firma y convertirse en refuerzo rojiblanco. El exjugador de Santos Laguna llega después de uno de los mejores torneos de su carrera y con la expectativa de convertirse en una pieza importante dentro del esquema de Gabriel Milito.

Las declaraciones de Javier Mier

Sobre ambas incorporaciones habló Javier Mier, director deportivo de Chivas, quien explicó los motivos detrás de las contrataciones. “Con estas incorporaciones, lo que buscamos es apuntalar al equipo para siempre estar en lo más alto y buscar campeonatos, que es lo que la afición y todos queremos. Ambos jugadores tienen las características que creemos que nos pueden potenciar lo que nosotros buscamos como un equipo ideal”. Además, agregó: “Apuntalarlo todo el tiempo para tener a lo mejor de México aquí y que nos potencie pensando en el modelo de juego, la forma en que queremos jugar, cómo queremos atacar, cómo queremos defender y qué es lo que buscamos siempre”.

Yael Padilla se despidió de Chivas

Por otro lado, Yael Padilla se despidió oficialmente de Chivas después de concretarse su salida a Xolos de Tijuana como parte de la operación por Kevin Castañeda. “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de mi carrera. Llegué a Chivas siendo tan solo un niño de 11 años, lleno de sueños con la ilusión de algún día portar esta camiseta y defender estos colores con el alma”, escribió el atacante. En su mensaje también dedicó palabras especiales a la afición rojiblanca: “El agradecimiento más grande es para la afición. Ustedes estuvieron en los momentos buenos y en los difíciles. Sus aplausos, sus cantos y su confianza fueron mi fuerza cuando más la necesité”.

Érick Gutiérrez y un desesperado pedido

Finalmente, otra situación que sigue llamando la atención es la de Érick Gutiérrez. El mediocampista continúa fuera de los planes deportivos del primer equipo y actualmente trabaja con el Tapatío mientras se define su futuro. En las últimas horas compartió una fotografía desde el campo de entrenamiento acompañada por la frase “Ya quiero jugar”, un mensaje que refleja la incertidumbre que atraviesa mientras espera una resolución sobre su situación para el próximo semestre.