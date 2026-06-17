El Guadalajara hizo oficial la salida de su canterano para el Apertura 2026, en donde los seguidores rojiblancos manifestaron su opinión al respecto.

Es oficial, Yael Padilla ha dejado de pertenecer a Chivas y emprenderá una nueva aventura con Xolos de Tijuana, noticia que impactó en los aficionados rojiblancos, sobre todo después de la emotiva carta que compartió el canterano en su cuenta de Instagram.

Después de que el propio futbolista confirmara su salida del Guadalajara, el club compartió un breve mensaje deseándole éxito en el futuro al canterano rojiblanco, en donde la afición comenzó a manifestar su opinión al respecto.

Sin embargo, Yael Padilla ocasionó un efecto poco común entre los aficionados rojiblancos y es que dividió muchas opiniones, ya que algunos seguidores del Rebaño le desearon éxito y lamentaron su salida de la institución, pero también hubo otros que celebraron su partida del redil.

¿Por qué se va Yael Padilla de Chivas?

La realidad es que el juvenil nunca logró convencer del todo a Gabriel Milito, pese a que tiene las condiciones para jugar por dentro y por fuera de las bandas, por lo que la paciencia del cuerpo técnico se habría agotado y prefirieron meterlo en la negociación por Kevin Castañeda.

¿Cómo fue la negociación entre Chivas y Xolos por Yael Padilla?

El Guadalajara demostró su interés en hacerse de los servicios de Kevin Castañeda, por lo que durante las negociaciones surgió el interés de ambos clubes de meter en la operación a Yael Padilla, por quien se descontaron 3 millones de dólares para adquirir la carta de Castañeda.