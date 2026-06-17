El canterano del Guadalajara confirmó su salida de la institución y lo hizo con una carta que tocó fibras sensibles entre los aficionados.

La llegada de Kevin Castañeda a Chivas como refuerzo para el Apertura 2026 no fue gratis, sino que para facilitar la negociación el Rebaño tuvo que entregar la carta de Yael Padilla, futbolista que demostró su amor por los colores y se despidió con una emotiva carta.

El canterano del Guadalajara ya no se presentó a los exámenes médicos con el resto del plantel, por lo que con la confirmación de la contratación del mediocampista proveniente de Tijuana, era cuestión de tiempo para que Padilla confirmara su salida del redil.

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de mi carrera. Llegué a Chivas siendo un niño tan solo de 11 años, lleno de sueños, con la ilusión de algún día portar esta camiseta y defender estos colores con el alma. Aquí crecí como futbolista, pero sobre todo como persona.

“Cada entrenamiento, cada partido y cada momento vivido quedarán para siempre en mi corazón. Gracias a mis compañeros, entrenadores, utileros, directivos y a toda la gente que forma parte de esta gran familia. Gracias por enseñarme, apoyarme y ayudarme a convertirme en quien soy hoy.

“Pero el agradecimiento más grande es para la afición. Ustedes estuvieron en los momentos buenos y en los difíciles. Sus aplausos, sus cantos y su confianza fueron mi fuerza cuando más la necesité. Nunca olvidaré la emoción de escuchar el estadio lleno y sentir el orgullo de representar a millones de personas.

“Duele despedirse del lugar que fue mi hogar, del escudo que defendí con el corazón y de una afición que me regaló amor incondicional. Sin embargo, también me voy agradecido, sabiendo que di todo lo que estaba en mis manos cada vez que pisé la cancha.

“No es un adiós, es un hasta pronto. Porque hay lugares que nunca se abandonan realmente, y Chivas siempre será parte de mi vida. Gracias por todo. Los llevaré conmigo para siempre”, fue parte de lo que escribió el canterano en su cuenta de Instagram.

¿Por qué se va Yael Padilla de Chivas?

La realidad es que el juvenil nunca logró convencer del todo a Gabriel Milito, pese a que tiene las condiciones para jugar por dentro y por fuera de las bandas, por lo que la paciencia del cuerpo técnico se habría agotado y prefirieron meterlo en la negociación por Kevin Castañeda.