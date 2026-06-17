Después de una semana llena de rumores surgió un reporte que explica la situación de todos los jugadores del Guadalajara que interesan en el mercado de fichajes en Europa.

Chivas ha estado bajo la lupa desde hace varias semanas debido a la cantidad de jugadores que brindó para la Selección Mexicana, en donde la mayoría de ellos estaría deslumbrando en Europa y se trataría de Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Los rumores en torno a estos futbolistas se están incrementando semana a semana, en donde algunos como el Piojo han sido destacados por visores de Alemania o los rumores del interés en Francia por el Guti; sin embargo, la realidad es que hasta este día, el Guadalajara no ha recibido ni siquiera una intención de negociación.

El reportero de As México, César Huerta, aseguró que la directiva del chiverío estaría tranquila porque no ha recibido ningún acercamiento de parte de algún club o de algún miembro del equipo para negociar un traspaso, por lo que todo se mantiene en calma.

“Veremos si en las próximas semanas no hay bajas en el plantel. Volví a preguntar y me dicen que están tranquilos. No hay ofertas por nadie y no hay ningún jugador que se haya acercado a decirles; ‘se acercó tal club a contactarme. Me gustaría que escucharas la oferta’. Ningún futbolista, al día de hoy, ha hecho tal clase de comentarios”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes son los jugadores de Chivas que podrían salir este verano?