El regreso a la pretemporada de los futbolistas del Guadalajara dejó en claro un importante cambio que han registrado y ni siquiera han tocado un balón.

Para construir un equipo poderoso y temible no solamente basta con enseñarle una idea de juego a un grupo de personas, sino que hay otros factores en los que el director técnico influye y que forman una potencia tal y como lo está haciendo Gabriel Milito, pese a que los jugadores parece que ni siquiera lo han notado.

El entrenador argentino llegó con una idea clara y por ello parafraseó a Matías Almeyda durante su conferencia de presentación: “Llego con la misma idea de Matías de despertar al gigante dormido, ojalá que lo pueda conseguir”, aunque para ello no solamente necesitaría un balón de futbol.

Desde su llegada, el Mariscal sabía que no solamente necesitaría de trabajo en cancha, sino también trabajar las mentes de los futbolistas, por lo que inclusive una de sus exigencias para asumir las riendas del Guadalajara fue la de llegar con su psicólogo a la institución.

Fue así como no solo les fue dando nuevas herramientas, ideas futbolísticas y toda su confianza a los futbolistas, sino que también les fue transformando la forma de pensar poco a poco, que pasó de ser la mentalidad de un equipo con temor a equivocarse a ser una escuadra que no deja de intentar e intentar hasta ganar, rescatando y potenciando a muchos jugadores en el camino.

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Esta transformación de la mentalidad la dejaron reflejadas en pleno día del comienzo de la pretemporada, en donde José Castillo y Diego Campillo hablaron, en donde hay una coincidencia: todos demuestran que se sienten capaces de conseguir el campeonato.

“Creo que se empieza a ver el proyecto sólido, contento e ilusionado por lo que se ve que viene“, dijo Diego Campillo o José Castillo que dice: “Aspirar a dar ese siguiente paso de calidad que nos acerque, que nos catapulte al objetivo que todos tenemos, que es llegar como club a lo más alto. Cada vez estamos más cerca”.

Otro mérito de Gabriel Milito y su cuerpo técnico es la unión, esa necesidad de que el grupo esté unido y fuerte, haciendo igual de valiosos a los veteranos que cobran millones como los canteranos que están haciendo sus pininos en el futbol de Primera División y la prueba se llama Santiago Sandoval.

Hace un año, el canterano del Guadalajara pasaba inadvertido en las fuerzas básicas rojiblancas, pero con la llegada del argentino se fue ganando su lugar hasta que se convirtió en el motor ofensivo y el héroe del Rebaño en la Liguilla pasada contra Tigres.

Conclusión

El verdadero poder de Chivas no está solo en la idea futbolística de Gabriel Milito, sino en la mentalidad ganadora y con hambre de gloria que ha impregnado en cada uno de los futbolistas rojiblancos en solamente un año, misma que ha permeado hasta a los aficionados del Guadalajara, quienes ya están convencidos de que el título es solamente cuestión de tiempo.