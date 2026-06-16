El zaguero del Guadalajara se mostró contento por regresar a la actividad con el Rebaño y sobre todo porque vislumbra éxito en este Apertura 2026 que está por arrancar.

Las vacaciones han llegado a su fin y los jugadores de Chivas han reportado para iniciar su preparación rumbo al Apertura 2026, en donde el objetivo solo es uno y es el título de la Liga MX, por lo que Diego Campillo emocionó a los aficionados con unas cuantas palabras.

De la mano de Gabriel Milito, el Guadalajara ha ido de menos a más dentro de la Liga MX, por lo que incluso la plantilla de futbolistas ha ido percibiendo que se está armando un proyecto poderoso, tal y como lo confirmó el plurifuncional jugador del Rebaño.

“Contento de estar de regreso, contento con el equipo que se está formando y que somos la misma base. Creo que se empieza a ver el proyecto sólido, contento e ilusionado por lo que se ve que viene“, declaró el zaguero rojiblanco a Chivas TV.

¿Cómo se ha fortalecido el proyecto de Chivas para el Apertura 2026?

Aunque el club todavía no lo hace oficial, el Guadalajara ya cerró las contrataciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, por lo que Gabriel Milito tendrá más alternativas para poder echar mano de cara al próximo torneo.

Encuesta ¿Hasta dónde llegará Chivas en el Apertura 2026? ¿Hasta dónde llegará Chivas en el Apertura 2026? Campeones Final Semifinales Cuartos de Final No calificamos Ya votaron 5 hinchas

Diego Campillo admite ventajas de las vacaciones para los futbolistas

“Es difícil, aparte las vacaciones se pasan rápido. Es parte de las vacaciones, que te despejas un poquito de esto, pero también tratamos de mantenernos activos de cierta manera. Fueron buenos exámenes, se trabajó en vacaciones, entonces no cuesta tanto”, concluyó Campillo.