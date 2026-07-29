Diego Campillo es uno de los jugadores que es seguido por Rayados de Monterrey. Revelan que el conjunto regio ofrecería a dos jugadores.

Mientras Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, el mercado de pases sigue abierto con varios jugadores del Guadalajara en la mira. Según lo informado por Jesús Hernández, más conocido como Chuyón, Rayados de Monterrey tiene en la mira a Diego Campillo y ofrece a cambio a Iker Fimbres y a Víctor Guzmán.

Uno de los grandes aciertos de Javier Mier y Alejandro Manzo es ir en busca de jugadores de calidad y que tengan un enorme sentido de pertenencia. Especialmente en aquellos que no tuvieron las oportunidades suficientes en el primer equipo como fue el caso de Ángel Sepúlveda y Campillo, quien se fue por problemas con la directiva española.

La actualidad de Diego Campillo en Chivas es de futbolista indiscutido para Gabriel Milito, debido a que le soluciona varios problemas. No solo juega como central, sino que además puede hacerlo como stopper, líbero, lateral por derecha y contención con llegada al área rival para rematar.

Diego Campillo sería del interés de Rayados. (Foto: IMAGO7)

En medio de este gran momento en su carrera, el futbolista formado en Verde Valle sería buscado por Rayados de Monterrey. Según lo informado por Jesús Hernández, la Pandilla de Nuevo León viene con dinero y jugadores para llevarse a uno de los jugadores del Guadalajara.

“Información de último momento. Rayados, la Pandilla del Cerro de la Silla, viene fuerte por Diego Campillo. La Pandilla del Cerro de la Silla quiere fichar a Campillo de las Chivas. Rayados quiere llevarse a Diego Campillo de las Chivas. Rayados pone en la mesa, ojo, a Fimbres, al Toro Guzmán“, reportó el Chuyón en su canal de YouTube con información de ABC Deportes México.

¿Chivas deja salir a Diego Campillo?

De momento la información que surge de Chivas sobre Diego Campillo es un rumor de mercado de pases. Sin embargo, sería complicado que el Guadalajara deje ir al defensa, debido a que es un un futbolista polifuncional. A su vez, Iker Fimbrez y Víctor Guzmán podrían ser una apuesta interesante, pero no deja de ser un interrogante sobre si se adaptan o no al funcionamiento del Rebaño Sagrado.