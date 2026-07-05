A siete años de una de las salidas más dolorosas para la afición rojiblanca, Francisco Gabriel de Anda recordó cómo vivió los últimos días de Matías Almeyda en Chivas. El exdirector deportivo reveló que antes de abandonar el club buscó personalmente al entrenador argentino para intentar convencerlo de continuar al frente de un proyecto que acababa de conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf y que todavía tenía por delante el Mundial de Clubes.

Las declaraciones resultan especialmente llamativas porque De Anda había llegado apenas unas semanas antes al Guadalajara. Su incorporación buscaba fortalecer la estructura deportiva de la institución en un momento de tensión interna, por lo que muchos esperaban que pudiera ayudar a recomponer la relación entre la directiva y Almeyda. Sin embargo, según su propio relato, cuando intentó intervenir la ruptura ya parecía irreversible.

Durante una charla en ESPN, Paco de Anda contó que primero pasó por el vestidor para despedirse de los jugadores y después se dirigió a la casa de Almeyda. Allí se encontró con todo el cuerpo técnico del entonces entrenador rojiblanco y explicó que quiso hablar directamente con él pese al complicado momento que atravesaba la institución.

“Fui a la casa de Matías Almeyda con todo su cuerpo técnico. Me despedí de los jugadores y después fui con él. El preparador físico me dijo: ‘Habla muy bien de ti que hayas venido’. Y le contesté: ‘El que nada debe, nada teme'”.

El exdirectivo también reveló que intentó convencer al estratega de permanecer en el Guadalajara, recordándole que el equipo todavía tenía objetivos importantes por delante. Sin embargo, aseguró que la decisión ya estaba tomada. “Le dije: ‘Mira, Matías, yo sé que la situación está muy complicada. Quedémonos. Viene el Mundial de Clubes’. Me respondió: ‘No, no, esto ya no va más'”.

Paco de Anda no se arrepiente de dejar Chivas

Con el paso de los años, aquella conversación adquiere un significado especial. De Anda no solo fue testigo de la salida de Almeyda, sino que también terminó dejando la institución poco tiempo después. Su gestión como director deportivo duró apenas unas semanas y concluyó en medio de la crisis que puso fin a una de las etapas más exitosas del Guadalajara en tiempos recientes. Tras aquella reunión, habló con José Luis Higuera y con la familia Vergara antes de tomar su decisión definitiva.

Presentación oficial de Paco Gabriel De Anda como directivo de Chivas (Imago7)

“No me arrepentí de llegar y no me arrepentí de irme porque no había las condiciones para trabajar”

La confesión de Paco de Anda refuerza una sensación que persiste entre muchos aficionados rojiblancos hasta el día de hoy: la de una ruptura que parecía imposible de evitar. Ni siquiera la llegada de un nuevo director deportivo ni la reciente conquista de la Concachampions lograron convencer a Matías Almeyda de continuar. Aquel “esto ya no va más” terminó marcando el cierre definitivo de una era que dejó títulos, identidad y algunos de los recuerdos más felices para la afición de Chivas.