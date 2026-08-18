La posibilidades de que Chivas pueda perder a Armando González son grandes debido a que Olympiacos tiene un fuerte interés. En medio de este contexto, es un hecho que el Rebaño Sagrado va a necesitar suplirlo con los jugadores que tiene en fuerzas básicas.

En Chivas se sabe muy bien que Olympiacos está muy interesado en Armando González y su salida podría darse en los próximos días. En medio de este contexto, Gabriel Milito afirmó que no habrá refuerzo, pero es un hecho que va a tener que meter mano en la cantera si necesita un centrodelantero. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cinco opciones que tiene el técnico argentino en Verde Valle.

Diego Latorre

Uno de los atacantes que podría ser tenido en cuenta por Gabriel Milito en Chivas para el Apertura 2026 es sin duda Diego Latorre. El atacante de 21 años en la temporada 2025-2026 anotó 13 goles, 12 en la Sub-21 y uno en Tapatío. Su actualidad lo tiene como uno de los elementos del equipo de Pepe Meléndez.

Armando González podría salir de Chivas. (Foto: IMAGO/)

Jesús Hernández

Otro de los atacantes que podría ser tenido en cuenta por Milito y que lo observó en la pretemporada es Jesús Hernández. El delantero de 22 años en la temporada 2025-2026 marcó seis goles en la Sub-21, cuatro con el Guadalajara en el Clausura 2026 y dos en el Apertura 2025. Hoy está en Tapatío y marcó en una ocasión en el Apertura 2026.

Anwar Kameel Ben Rhouma

Una de las opciones interesantes por su pasado reciente es sin duda Anwar Kameel Ben Rhouma, méxicotunesimo que llegó proveniente de Mazatlán. El exjugador bucanero ya tuvo su debut en Tapatío, 55 minutos en el Apertura 2025, mientras que en la Sub-21 rojiblanca ya marcó dos goles.

¿Vladimir Moragrega es opción en Chivas?

Uno de los jugadores que podría ser tenido en cuenta en Chivas, pero debería ser registrado, es Vladimir Moragrega. Sin embargo, es un hecho que no le pudo ganar a Sergio Aguayo y que si Gabriel Milito lo tenía en cuenta lo hubiera subido tras la pretemporada.

Brandon Brockson e Iván Martínez: otras opciones para Milito

En el caso de Brandon Brockson e Iván Martínez, jugadores que juegan con la Sub-21, son futbolistas que no sería extraño que practiquen o sean convocados por el técnico argentino. Sin embargo, es un hecho que van a tener que pelear de atrás porque adelante se encuentran con mucha claridad Diego Latorre, que fue convocado en la Liguilla con el primer equipo, y Jesús Hernández.