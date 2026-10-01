Es un hecho que el Guadalajara no para de consolidar a diferentes jugadores de las fuerzas básicas. Dos de ellos son Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes se encuentran convocados en la Selección, y confirman que tanto Chivas como Gabriel Milito se preocuparon para que mantengan los pies sobre la tierra.

Es un hecho que el Guadalajara no para de consolidar a diferentes jugadores de las fuerzas básicas. Dos de ellos son Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes se encuentran convocados en la Selección, y confirman que tanto Chivas como Gabriel Milito se preocuparon para que mantengan los pies sobre la tierra.

En más de una ocasión se habló sobre diferentes jugadores del Rebaño Sagrado que eran indisciplinados y que no cumplían con el profesionalismo con el que debe convivir un jugador que pertenece al club más grande de México. Alan Pulido fue el último que el técnico argentino decidió colgar por esta razón.

La actualidad tiene a todo Chivas contento con el momento que viven Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Los canteranos de 19 años vienen de vivir un enorme momento en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF, razón que los llevó a ser titulares en Chivas y a ganarse una convocatoria a la Selección Mexicana de Rafa Márquez.

En Chivas buscan mantener calmado a Hugo Camberos y Santiago Sandoval. (Foto: IMAGO7)

En medio de este enorme momento, Chivas y Gabriel Milito se preocupan para que los futbolistas mantengan los pies sobre la tierra. “Gabriel Milito también ha hablado muy de cerca con ellos y les ha mencionado ahora que son titulares que hay que estar con pies firmes, como dicen, pies de plomo, bien aterrizados. Y lo mismo con Rafa Márquez: aquel elemento que afloje el paso va a perder no solamente un llamado sino incluso hasta la atención en cierto momento si incurren en algo que no sea meramente y estrictamente deportivo. Es decir, si alguien se trasnocha, si algún escándalo, que hasta el momento muy sanos los dos”, reveló Alex Ramírez.

Y agregó: “En Guadalajara están seguros de que van a asumir la responsabilidad que conlleva portar la verde y también siendo protagonistas en Chivas y que van a mantenerse siempre con los pies bien firmes en tierra. Esto, insisto, tratando de pensar positivamente que estos dos jóvenes promesas y joyas del fútbol mexicano y que serán seguramente en no mucho tiempo ya infaltables en la Selección Mexicana de fútbol en cada convocatoria por el proceso, el cambio generacional y demás”.

Rafa Márquez habló del debut de Hugo Camberos y Santiago Sandoval en el Tri

Hugo Camberos y Santiago Sandoval debutaron en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2030. Luego del empate ante Perú, Rafa Márquez habló de los canteranos del Guadalajara en el Tri.

Encuesta ¿Santiago Sandoval y Hugo Camberos deben ser titulares en la Selección Mexicana? ¿Santiago Sandoval y Hugo Camberos deben ser titulares en la Selección Mexicana? Sí No Ya votaron 2 hinchas

“Son gente joven a la que le he dado la oportunidad. Muy poco tiempo para ver a Hugo Camberos y a Sandoval también. Me gustaría verlos más tiempo dentro de la cancha. Están haciendo un muy buen trabajo en sus equipos y como digo, es gente joven con la que necesitamos seguir trabajando, seguir desarrollándolos para ser mucho más competitivos y que sean mejores jugadores”, declaró el timonel nacional en conferencia de prensa.