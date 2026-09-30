Uno de los jugadores de Chivas que no para de marcar la diferencia en el Apertura 2026 es sin duda Santiago Sandoval. Ayer debutó en la Selección Mexicana de Rafa Márquez y es una de las opciones que tiene el Káiser para reemplazar a Gil Mora ante Estados Unidos.

La Selección Mexicana acaba de enfrentar a Perú, donde rescató un empate previo al clásico contra Estados Unidos del próximo fin de semana. De cara al duelo ante el equipo de Mauricio Pochettino, Rafa Márquez y el Tri muestran atención ante la posible baja de Gil Mora, motivo por el cual podría ingresar en su lugar Santiago Sandoval.

El canterano de Tijuana es una de las grandes promesas que tiene el fútbol mexicano junto a Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Por esta razón, ambos tuvieron sus primeros minutos con el Tri.

En medio de este contexto, en la Selección Mexicana hay atención debido a que se daría la baja de Gil Mora. Según lo informado por TUDN, el futbolista de Xolos encendió las alarmas porque no sería tenido en cuenta para jugar contra Estados Unidos, ya que se resintió de una vieja lesión del tobillo.

Santiago Sandoval podría jugar por Gil Mora. (Foto: IMAGO7)

La gran pregunta que surge es quién podría dar el paso adelante para reemplazar a Mora ante las Barras y las Estrellas. Uno de los futbolistas de Chivas que levanta la mano y está preparado para hacerlo es Santiago Sandoval, quien ha tenido un destacado Apertura 2026 de la Liga MX tras el Premundial de la CONCACAF.

Rafa Márquez habló de Santiago Sandoval y Hugo Camberos

Finalmente, Hugo Camberos y Santiago Sandoval debutaron en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2030. Luego del empate ante Perú, Rafa Márquez habló de los canteranos del Guadalajara en el Tri.

“Son gente joven a la que le he dado la oportunidad. Muy poco tiempo para ver a Hugo Camberos y a Sandoval también. Me gustaría verlos más tiempo dentro de la cancha. Están haciendo un muy buen trabajo en sus equipos y como digo, es gente joven con la que necesitamos seguir trabajando, seguir desarrollándolos para ser mucho más competitivos y que sean mejores jugadores”, declaró el timonel nacional en conferencia de prensa.