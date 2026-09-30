Diego Campillo debutó en la era de Rafa Márquez en la Selección Mexicana. Tras el empate ante Perú, el defensa reflexionó sobre las convocatorias de los canteranos de Chivas.

Luego de la Copa del Mundo 2026, quedó la sensación de que México tiene buena materia prima para competir con grandes selecciones y que hubo más de un jugador de Chivas que podría haber sido considerado. Tras el empate ante Perú, Diego Campillo dejó una reflexión sobre el llamado de Hugo Camberos y Santiago Sandoval, destacando que ahora existen oportunidades reales para pelear por un lugar en el Tri.

Para el Mundial 2026, quedó la sensación de que Javier Aguirre se inclinó por aquellos jugadores con los que había trabajado desde un principio, a pesar de que no vivían su mejor momento, como César Huerta. Uno de los futbolistas que buscó disputar la cita mundialista fue Richard Ledezma, quien aportaba variantes por el carril derecho.

Otro de los elementos que buscó un lugar antes de la Copa del Mundo fue Diego Campillo. El zaguero rojiblanco regresó a la Selección Mexicana con Rafa Márquez y, tras el empate contra Perú, valoró la apertura del cuerpo técnico al señalar que ahora va a haber oportunidades reales.

Diego Campillo jugó en México vs. Perú. (Foto: IMAGO7)

“Creo que ni yo alcanzo ese nivel, la presencia de ellos significa que habrá oportunidades reales, somos 7 u 8 jugadores que nos conocemos de chicos en Chivas, me pone contento voltear y ver que les esté yendo bien”, expresó el defensa de Chivas cuando le consultaron sobre el nivel de Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

Diego Campillo afirmó que quieren llevar el ADN de Chivas al Tri

Diego Campillo en zona mixta señaló que buscará imponer el carácter que muestran en Chivas en la Selección Mexicana. “El ADN de Chivas creo que no sé si lo podamos traer acá. El ADN de luchar, de pelear, sí, pero luego Rafa juega con otra alineación, te pide a lo mejor otras cosas. Te digo, desde el carácter y la intensidad vamos a traer la misma que tenemos en Chivas, pero desde el estilo de juego venimos a adaptarnos al estilo de juego de Rafa y ponernos a lo que él diga y lo que nos pida”, cerró.

Los números de Diego Campillo en Chivas