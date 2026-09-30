La Selección Mexicana logró rescatar un empate ante Perú en el segundo partido de Rafa Márquez en la dirección técnica. De lo que no se habla es de la increíble salvada de Mateo Chávez en Estados Unidos.

Ayer por la noche, la Selección Mexicana no pasó del empate ante Perú en Nueva Jersey, Estados Unidos. Mateo Chávez volvió a tener acción en el Tri, realizó una épica salvada para evitar que cayera el segundo gol del equipo de Mano Menezes y dejó en claro que debe ser titular en la lateral izquierda.

Rafa Márquez decidió utilizar en el segundo tiempo a varios jugadores de Chivas, quienes se incorporaron al Tri el domingo tras la derrota ante Querétaro en el Estadio Akron. Sin embargo, en la primera mitad fueron de inicio jugadores con pasado rojiblanco como el Tiloncito y Orbelín Pineda.

Mateo Chávez tuvo una destacada participación, ya que jugó los 90 minutos del partido frente a Perú, fue amonestado y no fue culpable del gol que recibió Óscar García en los primeros 45 minutos. A su vez, fue clave para evitar el gol de Magallanes, a quien desestabilizó con el cuerpo para arrebatarle el balón.

Rafa Márquez habló de Mateo Chávez

En conferencia de prensa, Rafa Márquez habló de Mateo Chávez, ya que lo puso de ejemplo para invitar a los jugadores a dar el salto a Europa. “Creo que es el claro ejemplo de que es un primer paso para ir a Europa llegando a un equipo como un equipo en Holanda que después si tienes buenas actuaciones, incluso él llegó no siendo titular, y se ha ganado la titularidad ahora en esta temporada”, comentó.

Mateo Chávez jugó los 90 minutos ante Perú. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Está en una muy buena dinámica, con buena actitud, con ganas de seguir aprendiendo, así que sí es un claro ejemplo de que ojalá muchos más tengan la oportunidad y el ejemplo de poder seguir el paso de Mateo”.

Los números de Mateo Chávez en AZ Alkmaar